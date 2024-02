Cristina Torrent, de Menorca a Gualba por amor a los caballos

Cristina Torrent Moll se dedicaba al mundo hípico de manera profesional en su Menorca natal. Enfocada en la preparación de caballos, competición y clases, su vida en la isla giraba en torno al mundo del caballo. En 2021 leyó una oferta de trabajo que publicaba Beatriz Ferrer-Salat en su web y redes sociales. Buscaba un perfil como el suyo, amazona y entrenadora. No lo dudó. Se desplazó hasta las instalaciones de Villa Equus en Gualba (Barcelona) para entrevistarse con Beatriz. La motivación y el afán de superación la llevaron a su nuevo destino.

Cristina comparte con Beatriz Ferrer-Salat su filosofía de trabajo y de amor por los animales. Llegó a Villa-Equus en diciembre 2021 y desde entonces entrena con Beatriz y con Berna Pujals. Además de tener caballos asignados, también tiene su propia yegua, "Dinna Marq". Es una promesa de siete años y con la que este curso tiene como meta acudir al Campeonato del Mundo de Doma Clásica enfocado en los caballos jóvenes.

Desde 2008, con 14 años, empezó a escribir su historia en la Doma Clásica al ganar el bronce en el Campeonato de España categoría infantil. El año siguiente repitió en Juveniles 0* y en 2013 fue seleccionada para participar en el Campeonato de Europa de Jóvenes Jinetes. En 2015 se quedó a las puertas del "top 10" europeo. Ese año, además, ganó el Campeonato de España de Jóvenes Jinetes.

Ya instalada en Villa Equus fue Campeona del Máster de caballos jóvenes de cinco años en 2022 e hizo su debut en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes en la categoría de cinco años. En 2023 tomó parte en el mismo Campeonato, en la categoría de seis años.

La temporada 2024 empieza para Cristina la próxima semana en el Real Club de Polo de Barcelona, en una competición nacional. Sus cuatro caballos son "Kadanz", "Rosini", "Fideniro" y "Dinna". "El primero es un caballo de nueve años hermano propio de ''Elegance'', el primer caballo de Beatriz, con el que esperamos verla en los Juegos de París, y lo voy a debutar en la prueba San Jorge. Es un caballo con mucho potencial y aunque hace poquito tiempo que lo monto, desde noviembre, me hace especial ilusión competir con él ya que las sensaciones que da son increíbles", asegura. "''Rosini'' es otro caballo de Beatriz y lo voy a concursar en la San Jorge/Inter I. Es un caballo que tiene muchos highlights como los cambios de pie, los apoyos y las piruetas. ''Fideniro'' también es de Beatriz y también lo voy a sacar en la prueba San Jorge/Inter I. Es un caballo que tiene una presencia espectacular y, especialmente, un trote muy bueno", comenta Cristina.

"Voy a debutar a ''Dinna Marq'', mi yegua, en la prueba de siete años. Es una yegua muy especial porque, aparte de que la desbravé yo y ha estado desde los cuatro años conmigo, tiene un carácter muy top y da mucha seguridad a la hora de competir. Es mi proyecto personal", asegura.

Dentro del proyecto de Beatriz Ferrer-Salat con sus amazonas, no está solamente el ayudarlas en pista, también optimizar sus vidas fuera de ella. Cristina cuenta con todo tipo de apoyos que no tendría en otras instalaciones que no fueran Villa Equus como entrenador personal, psicólogo, clases de inglés, nutricionista...