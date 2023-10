El CTA desmiente los rumores sobre los "espías" del VAR en una sala secreta

El Comité Técnico de Árbitros negó rotundamente la existencia de una sala secreta VOR después de que saliesen informaciones que aseguraban de su existencia. "El espacio VOR de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de la Real Federación Española de Fútbol, que se ha mostrado en multitud de ocasiones tanto a los clubes profesionales como a los medios de comunicación en un ejercicio de absoluta transparencia, consiste en siete salas VAR cerradas, un espacio con cinco estaciones VAR y dos salas adicionales. Lamentamos que, sin fundamento alguno y con el único objetivo de levantar sospechas interesadas, se ponga en tela de juicio el comportamiento profesional e independiente del CTA y de los miembros que forman parte de este. Los servicios jurídicos de la Real Federación Española de Fútbol ya estudian cualquier declaración o acusación que atente contra la integridad de la competición", afirman.

Estrada Fernández fue el encargado de afirmar que existía "una sala de operaciones que no viene reflejada ni en los estatutos de la Federación, ni en el protocolo VAR ni en nuestros contratos laborales".

Además, también quisieron explicar al detalle el funcionamiento de cada sala. "En la primera sala adicional, los técnicos del proveedor tecnológico Hawk-Eye se encargan de la gestión técnica de los partidos (preparación de los encuentros con la producción televisiva, gestión del software, control de los servidores, etc.). En la segunda, denominada Sala de VAR reservas, se sitúa un árbitro VAR extra para cada uno de los partidos, cuyas funciones son realizar el seguimiento del partido y estar preparado para sustituir al VAR o AVAR en el caso de que hubiera un problema médico. Esta persona facilita a la Comisión Técnica del CTA información inmediata de cualquier problema técnico que hubiera en los partidos o de incidentes extraordinarios, pero NUNCA interaccionan con el VAR o AVAR del partido salvo, como excepción, para comunicarles que las líneas del fuera de juego enviadas a la producción televisiva no han sido mostradas en el programa, puesto que es ésta la que decide si quiere o no incorporarlas a su retransmisión.

El Comité también explica que LaLiga conoce todo esto. "LaLiga tiene conocimiento de estos espacios desde el mismo momento de su creación. Es más, tanto el actual miembro designado por La Liga en el Comité Arbitral para la Competición Profesional, Arturo Daudén Ibáñez, como su predecesor, Antonio Jesús López Nieto, han visitado en reiteradas ocasiones estas salas y conocen perfectamente el uso que se hace de ellas. Es también pertinente recordar que la existencia y uso de estas salas adicionales es habitual en competiciones internacionales de FIFA y UEFA, así como en las principales ligas europeas", dicen.