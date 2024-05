¿Cuántos títulos ha ganado Ancelotti con el Real Madrid y cuántos le quedan para alcanzar a Miguel Muñoz?

Si Ancelotti cumple todo su contrato (junio de 2026), se convertirá en el entrenador más duradero con Florentino Pérez en la presidencia. En el club saben que no hay un técnico que se adapte mejor al Real Madrid y el italiano tiene muy claro que en ningún sitio como vestido de blanco. Bien lo saben los directivos de la Confederación Brasileña, que no dejaban de perseguirlo para convencerlo de que fuese su seleccionador en el próximo Mundial. Incluso llegaron a filtrar un acuerdo que nunca existió, porque Ancelotti quiere estar en el Real Madrid y después jubilarse. El momento más crítico de su segunda etapa en Chamartín fue en la primera mitad de 2023, cuando el Barcelona le goleó en la final de la Supercopa de España, se le escapó la Liga y el City lo dejó fuera de Europa con un 4-0 en el Etihad. Pero Ancelotti ganó la Copa del Rey y siguió al frente. Seis meses después, poco antes de Nochevieja, el Madrid anunciaba su renovación por dos temporadas más y empezaba una luna de miel que les ha llevado a la Liga número 36.

Los números del campeón T. Gallardo La Razón

Y no será porque no ha tenido que regatear problemas el técnico italiano. En verano aceptó la marcha de Benzema, su delantero estrella, y también que no le ficharan un sustituto de máximas garantías. Llegó Joselu, un secundario en el que Ancelotti vio un recurso cuando el plan A se atascase y hubiese que atacar de forma más directa. Después fue perdiendo uno tras otro a jugadores clave en su esquema. Primero se quedó sin Courtois, el mejor portero del mundo en ese momento. Luego se quedó sin su central más contundente, Militao, y para colmo Alaba también se rompió la rodilla. El guardameta y los dos centrales titulares fuera de juego y de ahí ha sacado Ancelotti un equipo que sólo ha perdido un partido en 34 jornadas y ha encajado únicamente 22 goles, once menos que el siguiente equipo de la Liga en este apartado, el Athletic Club (33). Una solidez que Carletto encontró precisamente en la adversidad, en los tres golpes que las lesiones le dieron a la parte de atrás del grupo. «La primera piedra la pusimos cuando empezamos a defender mejor colectivamente. Las lesiones del comienzo de temporada nos ayudaron a entender que se trataba de un trabajo conjunto y que era la fórmula de suplir a los que no estaban», explicaba después de ganar al Cádiz y dejar el título casi hecho.

Su mano se notó en esa reconstrucción defensiva y también en ponerle imaginación a la sustitución de Benzema. No había nadie que pudiese llegar a sus cifras de goles... o sí, porque Ancelotti ha convertido a Bellingham en un candidato al Pichichi nada más llegar al Madrid. Cambió el sistema para que el inglés estuviese más cerca del área y cuando el 4-4-2 hacía aguas en defensa, volvió a meter el bisturí para ajustar cosas. Y todo eso sin que nadie en el vestuario pusiese una mala cara, porque todos se sentían importantes. «Destaco el compromiso de todos, ha sido sencillo manejar esta plantilla, en la que hay poco ego y todos se ayudan. Son amigos, tenemos un buen ambiente y estas son características que nos han permitido ganar esta Liga fantástica, con mucha continuidad y mucha actitud. Todo ha salido perfectamente gracias a los jugadores y a la afición», apuntaba quitándose méritos para dárselos a sus futbolistas.

Ya era el único entrenador con un título en las cinco grandes Ligas, y por primera vez repite en un mismo país con su segunda Liga española. Ya tiene dos títulos de cada con el Madrid para llegar a los 12 y dejar atrás a Zidane, con el que empató a 11 cuando en enero ganó la Supercopa de España en Arabia. En la lista de técnicos más laureados en el club blanco sólo le queda por delante Miguel Muñoz (14 títulos): «Muy feliz, teniendo en cuenta que el mítico Miguel Muñoz está bastante cerca», reconocía. Está un poco más cerca de la leyenda.