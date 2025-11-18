El dardo de Josep Pedrerol a Tebas: "Tiene que aprender del show americano"

La reciente celebración del partido de la NFL en el estadio Bernabéu ha generado comentarios en el panorama deportivo español, especialmente por las palabras de Josep Pedrerol. El presentador destacó el nivel de organización y el ambiente del evento, subrayando que se trató de “un espectáculo” en el que se cuidaron todos los detalles, desde la puesta en escena hasta la experiencia del público antes, durante y después del partido.

Pedrerol comparó este despliegue con lo que suele ocurrir en LaLiga, sugiriendo que el fútbol español no alcanza el mismo nivel de show que las grandes competiciones deportivas estadounidenses. Según su valoración, la NFL logró convertir el Bernabéu en un escenario global no solo de deporte, sino también de entretenimiento, algo que, a su juicio, todavía no se ve con frecuencia en los encuentros habituales del campeonato español.

El presentador hizo referencia directa a Javier Tebas, presidente de LaLiga, señalando que critica con frecuencia la postura del Real Madrid en relación con el modelo de gestión del fútbol español. No obstante, Pedrerol señaló que experiencias como la de la NFL deberían servir para reflexionar sobre nuevas formas de potenciar el espectáculo futbolístico y conectar mejor con el público global.

Entre los elementos que Pedrerol elogió se encuentran la participación de los jugadores, la predisposición a hablar en entrevistas y la cercanía con los aficionados, así como las actuaciones musicales y el show preparado para el descanso. El presentador hizo hincapié en la capacidad de la NFL para convertir cada partido en un evento completo, pensado para disfrutar más allá del resultado deportivo.

Finalmente, Pedrerol subrayó que el llamado “show americano” es un modelo de referencia para las competiciones modernas y una oportunidad para repensar la manera en que LaLiga se proyecta al mundo. Sin mencionar que el partido contribuyó a la imagen internacional de Madrid como sede de grandes acontecimientos, el periodista insistió en que este tipo de producciones podrían marcar una diferencia significativa en el futuro del fútbol español si se apuesta por mejorar la experiencia del espectador.