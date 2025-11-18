El motivo por el que Robinho ha sido trasladado de cárcel en Brasil

El exfutbolista Robinho, condenado por violación en Italia, ha sido trasladado a una prisión en Limeira, en el interior de São Paulo. Llevaba preso en Tremembé , la 'prisión de los famosos', desde marzo de 2024 .

Robinho ya se encuentra en el Centro de Reinserción de Limeira. La Secretaría de Administración Penitenciaria confirmó que el traslado se realizó a petición de la defensa de Robinho.

A finales de octubre, el equipo de defensa del exfutbolista solicitó el traslado de Robinho a otra prisión del estado de São Paulo, solicitud que fue denegada. En ese momento, el tribunal declaró que la solicitud debía presentarse directamente ante la Secretaría de Administración Penitenciaria.

En la solicitud, la defensa argumentó que Robinho mantiene una conducta ejemplar, sin antecedentes disciplinarios, y que es un delincuente primario con una sola condena penal. Indicaron tres posibles destinos: Bragança Paulista, Rio Claro y Limeira, donde fue trasladado.

Robinho llevaba preso desde 2024 en Tremembé, una cárcel conocida por albergar a reclusos implicados en delitos de gran repercusión nacional. Además del deportista, el complejo penitenciario, que cuenta con cinco módulos, también ha albergado a Cristian Cravinhos, Alexandre Nardoni, Suzane von Richthofen, Anna Carolina Jatobá, Fernando Sastre y Ronnie Lessa. El nombre de la prisión volvió a ser noticia tras el estreno de la serie «Tremembé », que narra la historia de los delincuentes encarcelados.

De acuerdo a esas versiones, fue el propio Robson de Souza, quien hizo fama en el fútbol como Robinho, quien pidió a sus representantes legales que tramitasen la transferencia, molesto con la repercusión que ha tenido una serie de televisión sobre el penal de Tremembé, en el que estaba recluido hasta ahora.

El traslado se produce días después de que la Fiscalía General se opusiera a la solicitud de liberación del jugador. Los abogados de Robinho solicitaron su liberación, argumentando que cumplir una condena en Brasil sería más largo que cumplir una condena en el extranjero.

Así es su nueva cárcel

El Centro de Reintegración de Limeira, a 280 kilómetros de su anterior cárcel, se centra más en promover el contacto entre los internos y sus familias, desarrollando programas como cursos de formación para los internos y animando a los presos a contribuir a la comunidad local, como pintar escuelas durante las vacaciones escolares de los niños y realizar tareas de mantenimiento en plazas y zonas comunes de la ciudad.

El Centro Penitenciario se construyó siguiendo un modelo moderno que combina seguridad y tecnología. La prisión cuenta con áreas dedicadas a la reinserción, la educación y la formación profesional de los internos. Dispone de biblioteca, cocina, panadería y talleres. Todas las comidas serán preparadas por los propios internos.