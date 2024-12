La declaración más esperada de James Rodríguez sobre su suplencia en el Rayo Vallecano

James Rodríguez, uno de los futbolistas más destacados de la historia reciente de Colombia, ha sido un tema de conversación constante debido a su situación en los últimos meses. El talentoso mediocampista, conocido por su exquisita técnica y visión de juego, ha hablado abiertamente sobre su rol en la selección nacional y su enfoque personal sobre el fútbol, especialmente en lo que respecta a la gestión de su carrera y el control de su destino dentro de los equipos en los que juega.

En declaraciones recientes con Marca, James fue claro al abordar un tema delicado: su suplencia en el Rayo. El colombiano reconoció que, aunque tiene un control total sobre su preparación y estado físico, no siempre depende de él estar en el once titular, una realidad que los futbolistas de alto nivel deben aceptar.

"Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar", comentó James, refiriéndose a las decisiones que toman los entrenadores respecto a su inclusión en el once inicial o en la alineación general de los partidos. Esta declaración refleja la humildad y madurez del futbolista, quien reconoce que, por mucho que se esfuerce, no siempre está en sus manos ser titular o tener minutos de juego.

Sin embargo, James dejó claro que su responsabilidad personal es mantener un nivel físico óptimo y estar siempre preparado para cualquier oportunidad que surja. "Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no... no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia", afirmó.

El colombiano hizo hincapié en la importancia de cuidar su cuerpo y mantenerse en forma para garantizar su competitividad. A pesar de las dudas que puedan surgir sobre su condición física, especialmente tras algunos años de lesiones y dificultades en los clubes, James ha mostrado en sus últimos partidos con la selección que está en un buen estado físico y que su nivel de juego sigue siendo alto.

"Si no estoy físicamente bien, no jugaría", explicó Rodríguez, dejando claro que su bienestar físico es su principal prioridad. El jugador sabe que, para ser considerado en el once inicial, debe estar en su mejor versión, tanto en términos de forma física como de mentalidad. Esta actitud refleja su profesionalismo y su compromiso con su carrera, algo que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria.

James Rodríguez también enfatizó la importancia de estar mentalmente preparado para cualquier situación, independientemente de si es titular o no. Para él, entrenarse bien no es solo una cuestión de físico, sino también de estar listo para cualquier desafío, sabiendo que el fútbol puede ser impredecible.

"Intento cuidarme mucho. Intento entrenarme bien por si me toca jugar, estar listo", añadió el mediocampista, destacando que su trabajo diario en los entrenamientos y su enfoque constante en el bienestar físico son las claves para seguir siendo competitivo a nivel internacional.