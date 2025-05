La declaración viral de Bagnaia: "¿Mi problema? Que Marc va rápido hasta con un tractor y yo no"

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia ya no esconde su creciente frustración con el rendimiento de la Ducati Desmosedici GP25. El tricampeón del mundo atraviesa un momento delicado en el campeonato y, pese a sus formas siempre elegantes, comienza a dejar mensajes cada vez más directos sobre la situación del equipo y la moto.

Su análisis tras el GP de Silverstone fue demoledor: “Si la Yamaha de Fabio (Quartararo) no sufre ese fallo con el sistema de suspensión, Ducati habría quedado fuera del podio por primera vez en años. Eso es una señal clara: algo no va bien y tenemos que trabajar muy duro para solucionarlo”, sentenció.

Bagnaia se muestra cada vez más incómodo sobre la moto. Lo ha intentado todo: diferentes configuraciones, cambios en el estilo de pilotaje, ajustes en carrera. Nada parece funcionar. Su mayor preocupación sigue siendo la falta de confianza en el tren delantero, algo que para él es esencial:

“No puedo frenar como quiero, y es ahí donde todos marcamos la diferencia. Si no me siento seguro entrando en curva, no puedo ser competitivo”.

Además, ha querido destacar la gran adaptación de otros pilotos como Àlex Márquez, que está rindiendo muy por encima de lo esperado con la GP24. Según Bagnaia, "Àlex pilotó la Desmo 2023 y eso le ha permitido adaptarse mejor a la 24. Yo, que luché por el título con esa moto, no consigo tener ritmo con la nueva. Son detalles que marcan la diferencia, aunque parezcan mínimos".

Pero si hay alguien que ha llamado la atención de Bagnaia, ese es Marc Márquez, actual líder del Mundial y máximo exponente del rendimiento con Ducati.

“A Marc le das un tractor y gana. Es rápido con cualquier cosa. Tú le cambias la puesta a punto, le das la mía o la de otro piloto, y sigue yendo rápido. Ese es el problema: su talento tapa los defectos de esta moto”, reconoció sin reservas.

Márquez, preguntado por los elogios de Pecco, sonrió con humildad: “¿Por qué crees que quería esta moto? Sabía que era la mejor, y que yo iría muy rápido con ella”, comentó el ocho veces campeón del mundo. Sin embargo, también fue claro:

“Adaptarme a distintas motos no significa que pueda ganar con cualquiera. Pero no me cuesta cambiar mi estilo y ajustarme a lo que la moto exige. Muchas veces he ganado sin sentirme cómodo sobre ella”.

La diferencia entre ambos en la clasificación es ya de 72 puntos, una brecha difícil de asumir para Bagnaia, que ve cómo su defensa del título se complica carrera a carrera. No por falta de esfuerzo, sino porque, según sus propias palabras, “cuando doy el cien por cien y solo consigo un sexto puesto, es porque hay algo más profundo que no está funcionando”.

Mientras tanto, Ducati se enfrenta al gran desafío de equilibrar el potencial individual de sus pilotos con las diferencias entre sus motos. Y Bagnaia, en medio de la tormenta, sigue buscando respuestas… y agarre en el tren delantero.