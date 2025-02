El desgarrador relato de una de la víctimas del nadador olímpico condenado por múltiples violaciones: "Nunca sabré..."

Una nuevo escándalo sacude Inglaterra. Mientras se vive con indignación la acusaciones contra una figura de la Premier acusada de violar a dos adolescentes a las que daba dinero por sexo, otro caso ha conmovido a Inglaterra. Un ex nadador olímpico ha sido condenado a 21 años de prisión por delitos sexuales, incluida la violación de dos adolescentes. Antony James, de 35 años, de Fort Terrace, Plymouth, también fue declarado culpable en octubre de tocar sexualmente a una de las niñas y obligar a la otra a enviarle fotografías explícitas cuando ambas víctimas eran menores de 16 años. ha sido condenado a 21 años de cárcel tras ser declarado culpable de violar a dos niñas de 16 años y obligar a otra colegiala a tener relaciones sexuales con hombres "extraños".

James representó a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres y se estaba preparando para ser oficial de policía en la policía de Devon y Cornwall en el momento de su arresto en enero de 2022. James fue declarado culpable de ocho cargos en octubre, incluidos tres cargos de violación, tres cargos de actividad sexual con un menor y dos cargos de provocar que un menor participara en una actividad sexual.

Una de las víctimas por James leyó su declaración personal ante el tribunal y le dijo que era “retorcido y extraño”. Dijo: “Me usaste una y otra vez”.

La sobreviviente dijo que James le había robado algunos de sus años de formación. Agregó: “Me arrebataron la persona que se suponía que debía ser. Siempre me pregunté qué tipo de chica sería si no me hubieran hecho esto”.

"Nunca sabré que chica habría sido..."

Dijo que sufría ataques de pánico y que se sentía constantemente en un estado de “lucha o huida”. La mujer dijo que se sentía avergonzada cuando miraba su cuerpo. Antes de los ataques, dijo, había sido una niña segura de sí misma; después se sintió “vulnerable, débil y pisoteada”.

Ella le dijo: “Nunca podré perdonarte lo que le hiciste a mi familia. Espero que te resulte difícil vivir con lo que has hecho, pero dudo que así sea”.

“Antony James manipulaba y controlaba a sus víctimas adolescentes para satisfacer sus propios deseos sexuales. Este proceso no habría sido posible sin las pruebas aportadas con tanta valentía por las jóvenes implicadas, y me gustaría agradecerles que se presentaran para apoyar el caso”, afirmó la fiscal.

James, de Plymouth, cumplirá 14 años de prisión antes de poder ser liberado y estará en el registro de delincuentes sexuales de por vida.

Comenzó su formación con la policía de Devon y Cornwall en octubre de 2020, pero fue suspendido inmediatamente después de que se hicieran las revelaciones iniciales en enero de 2022. Fue despedido de la fuerza en agosto de 2023.