La dieta de Haaland antes de enfrentarse al Real Madrid: "Esto es repugnante, es un bicho raro"

Erling Haaland ya suma 52 goles con el Manchester City en esta temporada. Pese a que no estuvo acertado en el Santiago Bernabéu, lo cierto es que el noruego sigue siendo la gran amenaza de este City. El killer subió una imagen a sus redes sociales mostrando una de las seis comidas que hace al día para intentar alcanzar las 6.000 calorías. "Esto es endemoniadamente bueno (That's bloody lovely)", escribió Haaland haciendo referencia a unos alimentos desconocidos. Las reacciones de la prensa británica no tardaron en llegar. "Nunca dejes que cocine de nuevo", "Se olvidó de dejar salir a su perro antes del partido", "Estoy confundido. Son como heces", "Parece repugnante"... "Es un bicho raro, nunca he visto a nadie comer como él. Está ganando músculo. Simplemente come como un oso".

"Vosotros no coméis esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero... ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald's? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado", explicó Haaland en 'The Big Decision'. “La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne que comes en McDonald’s? ¿O la de la vaca local que come hierba? Me como el corazón y el hígado”. El corazón y el hígado son superalimentos ricos en vitamina B, hierro, fósforo y cobre y magnesio. También comencé a filtrar un poco mi agua. Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo.” En un recorrido por el campo de entrenamiento del City, Haaland les dice a los chefs: “Deberían ser mis personas favoritas", afirma.

Haaland ya es el futbolista más joven en marcar 15 goles (20 años y 126 días) en la Premier League; el más rápido en anotar 30 (25 partidos); el único jugador en registrar un «hat trick» en la primera parte de su debut en la competición y el único que ha marcado más de un tanto en cuatro partidos consecutivos. También fue noticia el padre de Haaland. El progenitor del delantero dedicó cortes de manga a algunos aficionados madridistas.

Haaland ha conseguido ser el futbolista con el mayor patrocinio a cargo de Nike. El equipo de comunicación de la marca ya trabajan en varios anuncios que tendrán a Haaland como protagonista. Pese a que todavía no es seguro, valoran la idea de relacionar al futbolista con una figura ficticia para acercarse a un público muy joven de una manera diferente. Desde la marca quieren innovar al máximo el potenciar extradeportivo del jugador e incluso también están abierto a producir una serie sobre la infancia del futbolista.