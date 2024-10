Contra Dinamarca, Zubimendi y diez más

Cuando Martín Zubimendi tuvo que sustituir a Rodri en el descanso de la final de la Eurocopa no tuvo tiempo de pararse a pensar. «Fue todo tan rápido y aunque estés preparado no te da tiempo a pensar cosas raras. Ni nervios ni dudas. Calentar, tener una charla con el míster, con los técnicos, y una vez que estás en el campo estar centrado en las cosas que me tocaba hacer y nada más», explicaba hace unos días en la sala de prensa de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El centrocampista de la Real Sociedad tuvo que ocupar el lugar del líder de la selección en el tramo decisivo del partido más importante de España en los últimos doce años y consiguió que no se notara su ausencia. Algo que pudo sorprender a muchos, pero no a Luis de la Fuente, el seleccionador que le hizo debutar con la absoluta y que lo conoce desde sus tiempos de la sub’21, cuando el comentario habitual era que jugaban «Zubimendi y diez más».

Ahora esa frase vuelve a tener sentido. Y lo seguirá teniendo al menos durante toda la temporada. «Rodri es insustituible, es el mejor del mundo en su posición, pero tenemos la suerte de tener al segundo mejor del mundo», decía el seleccionador el pasado viernes al anunciar la lista de convocados. «Si no se hubiera retirado Busquets seguramente no hubiéramos visto a Rodri y ojalá no hubiera sucedido esto, pero ahora otro futbolista tiene la oportunidad de mostrar todo su potencial. Hay jugadores tan buenos que tapan la progresión de otros», añadía.

Zubimendi agradece al seleccionador la confianza que le ha demostrado siempre, pero mantiene la humildad. «El segundo, el tercero, eso ya es otra cosa, pero sobre todo [agradezco] la confianza. Desde que he venido aquí con la sub’21 me ha demostrado mucha confianza, me ha dado la oportunidad de estar aquí en la absoluta, me ha dado la oportunidad de debutar y de tener minutos y estoy agradecido», dice.

Sin embargo, al centrocampista de la Real Sociedad, aunque siempre ha estado en las convocatorias de Luis de la Fuente, le ha costado hacerse un hueco en las alineaciones. A pesar de que el seleccionador comenzó con la idea de hacer rotaciones, Zubimendi no llegó a debutar hasta el quinto partido. Aunque en realidad ya había debutado en 2021 en el amistoso contra Lituania que dirigió De la Fuente antes de la Eurocopa cuando la selección que dirigía Luis Enrique estaba en cuarentena por el positivo en covid de Busquets.

Tampoco después tuvo mucha más continuidad. En los primeros ocho partidos de De la Fuente como seleccionador sólo jugó 18 minutos contra Georgia.

Eso no le impidió mostrarse seguro en el campo en la segunda parte de la final de la Eurocopa. Pero eso no sorprendió a De la Fuente, que sabe qué tipo de jugador es. «Zubimendi lleva haciendo partidos de estos mucho tiempo. Tiene una categoría, ya tiene una experiencia, un bagaje y unas sensaciones futbolísticas que desprende seguridad en cada poro de su piel. No tenemos ninguna duda con él. Ni con él ni si tiene que jugar Aleix en esa posición. Son futbolistas más que solventes, muy seguros», asegura el seleccionador. «Y Martín, si algo tiene, es que no se pone nervioso ni andando por el alambre sin red. Es un jugador muy maduro, tranquilísimo, y seguro que va a estar al nivel que vimos en esa final. Son los momentos que los futbolistas aprovechan para demostrar todo su potencial, porque desgraciadamente en otros momentos no pueden y Zubi es un jugador seguro y no falla nunca», advierte.

Pero el futbolista no quiere sentirse titular todavía en la selección campeona de Europa. «No quiero anticipar nada, es el míster el que decide. Estamos dos para esa posición [el otro es Aleix García]. Una pena que sea por una lesión y más cuando es un jugador fundamental para esta selección, pero se abre una ventana que habrá que cumplir con ella», dice.