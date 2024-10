Pau Torres: «Rodri es el mejor del mundo, maneja los partidos a su antojo»

A Pau Torres (1997, Villarreal) le tocó ver la Eurocopa por televisión. Había sido parte del grupo, pero se quedó fuera de la lista definitiva. Atiende a «LA RAZÓN» en una lluviosa mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para hablar de la selección, de su adaptación a Inglaterra y de muchas cosas más.

¿Cómo vivió la Eurocopa?

La viví siendo conocedor del potencial que tenía la selección a pesar de que fuera de aquí no se le daba ningún favoritismo y prácticamente ninguna opción. Era consciente del nivel que había, de hasta dónde se podía llegar. Creo que fue con diferencia la selección que mejor jugó al fútbol en todo el torneo y me juntaba igualmente con los amigos, con la familia, y lo viví con mucha alegría.

¿Podía más la alegría que la tristeza por no estar ahí?

Cuando sale la lista es obvio que quería estar, pero después lo disfrutas como aficionado, pero también como parte de esto, porque tienes compañeros dentro.

¿Cómo ve a Pedri? Usted ha hablado algunas veces de lo que les costó aquel año de Eurocopa y Juegos Olímpicos.

Le veo bien. Está volviendo a tener esa continuidad que tanto necesitaba y que queríamos todos que él tuviera para que se volviera a sentir cómodo y volver a verlo disfrutar. Y creo que se está encontrando cómodo. El Barça también ha empezado muy bien, está teniendo mucha importancia en el juego.

¿Lamine es tan especial como parece desde fuera?

Sí, solo hay que ver la edad que tiene y lo que está haciendo. Pero él es el primero que sabe que todavía tiene margen de mejora, es el primero que quiere trabajar y que disfruta. En el día a día se le ve feliz jugando. Creo que tiene unas características únicas y que tenemos mucha suerte de tenerlo con nosotros.

«Viví la Eurocopa con mucha alegría, me juntaba con amigos y familia a ver los partidos»

¿Se juegan demasiados partidos? ¿Es demasiado exigente el calendario?

Es verdad que jugamos cada tres días. Son muchos partidos, pero como he dicho también alguna vez, al final no sé si habría que enfocarlo de una forma diferente en los clubes, de tener claro que unos jugadores van a jugar una competición y otros otra, pero los jugadores cuando un partido no jugamos de titular somos los primeros que ponemos caras o que nos enfadamos. Y creo que hay que hablarlo un poco todos. Más partidos de los que hay no se deberían añadir.

Hay muchas lesiones. Ahora faltan Carvajal y Rodri. ¿Qué supone su ausencia en el campo y también fuera, en el vestuario?

Son muy importantes. Son dos de nuestros capitanes en la selección. Dos jugadores de grandísimo nivel, con mucha experiencia, con mucho poso. Rodri, para mí es el mejor jugador del mundo, maneja los partidos a su antojo, y Carva es una persona, un jugador, un compañero con un espíritu único que contagia al resto. Les vamos a echar mucho de menos. Ellos ya saben que estamos deseando que vuelvan lo antes posible y les ayudaremos en lo que podamos.

¿Piensan en el Mundial?

No, ahora mismo lo que pensamos es en la Nations, que es la competición en la que estamos de lleno jugando. Para el Mundial todavía ni siquiera ha empezado la clasificación y de lo que tenemos ganas es de poder revalidar este título de la Liga de Naciones que ya se ganó.

¿Fue sencilla la adaptación a la Premier?

Me vino muy bien conocer a Unai, conocer su estilo de juego, saber lo que él pide y los buenos resultados del equipo acompañaron para que mi adaptación fuera más sencilla y a que yo cogiera confianza de manera rápida.

«Carvajal tiene un espíritu único que contagia al resto. Lo vamos a echar de menos»

¿Es tan diferente la Premier a la Liga española?

Sí, sobre todo hay mucho más ritmo. Que no piten tantas faltas hace que los jugadores, como saben que no las van a pitar, no intenten forzar nada y eso hace que el ritmo sea más fluido, más rápido, y también las aficiones, que incitan a correr. Cuando recuperas el balón hay ese runrún en la grada y a Unai le costó mucho que la gente se adaptara a su estilo de juego. Ahora ya lo hemos conseguido, la gente sabe a lo que jugamos y ya están un poco más pacientes.

¿Se ha quitado ya esa fama de blando que arrastraba?

Es algo que desde que llegué allí he intentado trabajar de forma individual con Rodri, uno de los ayudantes del míster, y cada vez me voy adaptando mejor. La Premier te exige que cada fin de semana te enfrentes a delanteros de nivel mundial y creo que me estoy adaptando bien y me siento con confianza.

¿Este nuevo formato de la Liga de Campeones les despista un poco?

Lo que genera es que no haya sorpresas en cuanto a los equipos grandes. Con el otro formato un equipo grande podía perder un partido y para pasar primero lo tenía que ganar todo. Ahora es un poco diferente, tampoco sabemos si el que queda noveno tiene ventaja sobre el decimoquinto. Hay que sumar el mayor número de puntos para estar lo más arriba posible, los ocho primeros van a evitar una ronda, que para aliviar partidos también está bien, y a ver qué tal el siguiente formato.

¿Cuánto influyó que Emery estuviera allí entrenando para que se fuera?

Siempre lo he dicho, entrar en la Premier de la mano de un entrenador que me conocía, que yo conocía muy bien, creo que era muy importante y seguramente si él no hubiera estado en el Aston Villa no hubiera dado ese paso. Me reuní con él, me comentó el proyecto, estuvimos analizando y también yo veía que en Villarreal había conseguido prácticamente todo lo que se podía conseguir, que era muy difícil ya hacer más cosas y veíamos que era el momento de dar ese paso.

¿Emery es el entrenador que más ha influido en su carrera?

Sí, yo creo que es el entrenador con el que más partidos habré jugado. Es el entrenador que nos cambió la mentalidad en Villarreal, que hizo cambiar la mentalidad a todos para pensar en que se podía ganar un título, algo que hasta el momento pues no se había dado. Y creo que ha sido el entrenador, también en el día a día, que más nos ha exigido para que todos diésemos lo mejor de nosotros. Él ya tenía muchísima experiencia en sus anteriores etapas en Europa y creo que eso influyó mucho en el en el grupo.

¿Y el compañero del que más ha aprendido?

Pues yo creo que Raúl Albiol. Creo que he estado cuatro temporadas con él en Villarreal jugando siempre juntos. También la primera vez que vine a la selección vine con él. Y creo que es el jugador y la persona con la que más he aprendido dentro del vestuario tanto a nivel de comportamiento en un grupo como en el campo. Tenemos muy buena relación, seguimos en contacto y siempre le estaré muy agradecido.

¿Y el Dibu Martínez está tan «loco» como parece?

En los días de partido, sí. Pero después, en el día a día, no. Es una grandísima persona, muy buen capitán, mira muchísimo por todos los compañeros. Es el primero en pelearse para que nosotros tengamos lo que necesitemos en el día a día. Es una maravillosa persona.

¿Ha visto el documental de Luis Enrique?

Sí. El episodio dos, todavía no.

¿Y le reconoce ahí?

Sí, perfectamente. Él se muestra tal como es. Para conseguir todo lo que ha conseguido es el primero que es exigente consigo mismo y después muestra esa exigencia al grupo. Los jugadores tenemos que querer ganar, tenemos que querer mejorar, y él es el primero en inculcar ese mensaje.