¿Tiene razón Luis de la Fuente al rajar de su contrato y compararse con Luis Enrique?: esto es lo que cobra el seleccionador

El seleccionador nacional Luis de la Fuente no se mordió la lengua en su entrevista en "El Larguero" de la cadena SER. El técnico no dudó en reivindicar su posición al frente de la Roja y recordar que sigue con el mismo contrato que tenía en la sub21. Un contrato que dista mucho del que tenía su antentecesor.

"No es normal que un campeón de Europa esté sin contrato. No sé si con Luis Enrique habría pasado lo mismo... no es normal que un campeón de Europa esté sin contrato. He tenido ofertas como es normal. Lo que no es normal es que el vigente campeón de Europa, no sé si ha pasado alguna vez en la historia, esté sin contrato. Tengo las mismas condiciones que cuando me subieron de la sub-21... De justicia hubiese sido que hubiese firmado el contrato ya", afirmó.

"Hasta después del Mundial tengo mi contrato como mi staff. Mi staff ha mejorado sus condiciones, pero yo tengo las mismas que cuando me subieron del equipo sub-21. Tengo contrato de alto ejecutivo y no de seleccionador de máximo nivel, eso es. De justicia sería que se hubiese cumplido ya, pero ha habido presiones de todos lados a las personas que tienen que tomar este tipo de decisiones. Hay muchos que no han querido extralimitarse por miedo a una posible inhabilitación. Estoy muy tranquilo y quiero que se tome una decisión con seguridad. Soy feliz, pero quiero seguir siéndolo", concluyó.

Sus palabras no han sentado nada bien en la RFEF ya que aseguran que el seleccionador es consciente de que en la situación actual es imposible firmar su nuevo contrato. "Es justo y se lo merece", afirmaron fuentes de la federación a la Cadena SER. Asimismo, no tienen ganas de perjudicar a un hombre de la casa que ha llevado a la Selección al mayor éxito continental por cuarta vez en su historia. En la RFEF .según el citado medio- están tristes y dolidos porque consideran que estas palabras del seleccionador están fuera de lugar.

Pero ¿Cuánto gana Luis de la Fuente y cual era le salario de su antecesor?

De la Fuente tiene un salario actual de 600.000 euros anuales mientras sus colaboradores perciben entre 120.000 y 150.000 al año. De extender su contrato más allá de 2026, su sueldo se vería multiplicado por tres, alcanzando los 1,8 millones al año.

Una cifra que llama la atención si la comparamos con los que cobraba Luis Enrique, cuyo sueldo era seis veces mayor que el del actual seleccionador. El técnico del PSG cobró durante su periodo en el combinado español un sueldo cercano a los 3,5 millones de euros anuales. Asimismo y aunque en este caso la cifra es la mitad, el sueldo del riojano sigue estando lejos del de Julen Lopetegui, quien cobraba 1,2 millones al año.

Eso sí, tras ganar la Eurocopa, el técnico se embolsó la misma prima que sus jugadores, unos 400.000 euros mientras que su cuerpo técnico se llevó un 50% (200.000 euros).