Dispuesto a ofrecer su banquillo a Luis Enrique para poder ganar la Champions

A Luis Enrique no le faltarán pretendientes por mucho que se le hayan caído las opciones del Chelsea y del Tottenham. Galtier no seguirá la próxima temporada al frente del PSG y aunque Luis Campos quería a José Mourinho como recambio, una opción que contenta a todos es la de Luis Enrique.

Si bien el conjunto francés también valora a Marcelo Gallardo, Luciano Spalleti o, incluso, a Xabi Alonso como candidatos a su banquillo, es el técnico asturiano el gran favorito para tomar las riendas del cuadro parisino. «Luis Enrique encabeza la lista para convertirse en el entrenador del PSG la próxima temporada», se puede leer en Le Parisien. Y es que en el PSG consideran que Luis Enrique, con Mbappé a sus órdenes, podría ser el entrenador que lleve al equipo a ganar finalmente la Champions.

El PSG le ofrecería a Luis Enrique la posibilidad de ganar

Cuestionado recientemente por su futuro, Luis Enrique manifestó: «No iría a cualquier equipo sino a alguno que pudiera hacer cosas importantes, lo que reduce mucho el número. No me hago muchas ilusiones, la verdad, porque hay muchos candidatos. Pero soy afortunado porque mi vida personal me llena. ¿Que se alarga esto, que no llegan ofertas? Pues es lo que hay. Iría a un equipo con posibilidades. Eso no significa que no vaya a trabajar en España».

Sin equipo desde que la Federación decidiera no renovar su contrato como seleccionador, ¿terminará Luis Enrique recalando en la liga francesa de la mano del PSG?