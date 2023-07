El duro mensaje de la novia del fisicoculturista Jo Lindner a los que la acusan de no evitar su muerte: ¡Me apuñalan..."

El mundo del fisicoculturismo está de luto después de que el alemán Jo Lindne falleciera el pasado fin de semana a los 30 años por un repentino aneurisma que provocó su muerte en los brazos de su novia, Nicha. Ella junto a uno de sus amigos más cercanos fueron los encargados de comunicar la triste noticia que generó una profunda sorpresa dentro de la disciplina.

La muerte del joven ha dejado una gran desolación en el mundo del culturismo, además de muchas dudas e incógnitas en torno a la tragedia. Y es que, a pesar de que la que era su pareja lo ha negado por completo, son muchos los que se han atrevido a decir en las últimas horas que el fallecimiento podría estar relacionado con el consumo de esteroides e incluso han acusado su novia de no hacer nada para evitar su muerte.

“Estaba en mis brazos... Esto está pasando demasiado rápido... Hace tres días me dijo que le dolía el cuello, pero no nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde”, expresó ella en sus redes sociales par anunciar su fallecimiento y las reacciones no se hicieron esperar. Tal y como ella misma ha explicado, Jo pensaba que el dolor podía ser algo normal. Y todo ello a pesar de que él mismo fue consciente de que tenía una parte de su cuerpo hinchada. Como cualquier otro día, la pareja se fue a dormir juntos después de haber quedado con unos amigos. Sin embargo, horas después de estar recostado sobre el pecho de la que era su pareja, Jo se levantó para marcharse y fue en ese mismo instante cuando se produjo la tragedia.

A pocas horas de publicar su extenso mensaje, la también fisicoculturista estalló en redes contra todos los que la acusaban de no haber hecho nada para salvar la vida del influencer del culturismo.

“La única razón por la que publico esto es porque algunas personas me apuñalan una y otra vez”, publicó en una historia en su cuenta de Instagram. “Por favor, lean mi último post. Me gustaría que hubiera sido otra cosa y haber tenido opciones de salvarlo. No es un ataque al corazón o alguna otra cosa además de un aneurisma y las últimas palabras que dijo fueron ‘nena, estoy tan dolorido, así que por favor hazlo bien’”, agregó.

Mensaje de Nicha Instagram

Más allá de estas palabras, Nicha también ofreció un dato que podría ser clave para aclarar las causas de la muerte de Lindner. “Su tía murió de esto hace cuatro años en sus vacaciones, así que puede ser algo genético en el mismo lugar donde Jo tenía dolor en su cuello”, indicó la joven. "Yo debería seguir abrazándolo para siempre…Me ha costado mucho pasar por todo esto en internet y en la vida real, pero tengo que seguir así y hacerlo bien”, concluyó la mujer.

Otro de los debates que ha generado su muerte es el de el abuso de esteroides. Y es que Jo solía alertar a sus seguidores de los riesgos en el consumo de los esteroides y hace tan solo dos días hablaba en Instagram de su experiencia: "Cuando perdí mis ganancias porque dejé todo durante 1 año no pude recuperar mis propios niveles de testosterona, así que volví a un tratamiento hormonal. Confía en mí, traté de parar, pero ten en cuenta que podría tener efectos a largo plazo en tu vida. Esta publicación debe mostrar que, incluso de forma natural, puedes lucir increíble y ¡solo necesitas ponerte en forma!"

Su novia Nicha ha querido reiterar que en ningún caso la muerte del joven está relacionada con el consumo de esteroides. "Se construyó a sí mismo y trabajó duro. ¡No es justo!. Era lo suficientemente valiente para admitir si los usaba", ha añadido. "Podría ser genético. Todo puede suceder en cualquier momento", sentenció.

Cabe recordar que Jo confesó haber desarrollado ginecomastia, una enfermedad que causa el agrandamiento de los tejidos mamarios y quema los pezones. Esta anomalía produce una deformidad de carácter estético que provoca alteraciones de orden psicológico en el paciente. Asimismo, hace semanas manifestaba en su canal de Youtube su temor por el exceso de entrenamiento ya que sufría la enfermedad de los músculos ondulados, en la que éstos se vuelven inusualmente sensibles al movimiento o la presión.

“El corazón también es un músculo, esa es mi mayor preocupación, ¿y si tengo un calambre tan fuerte que mi corazón tiene un calambre?”, afirmó entonces Joe.

Solo queda esperar a que la autopsia desvele el motivo real de su fallecimiento.