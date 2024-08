Dybala rompe el silencio: Las razones de su negativa a Arabia

Paulo Dybala estuvo en el foco de los reflectores durante la semana anterior debido a la oferta millonaria del club saudí Al Qadsiah, para hacerse con sus servicios en esta temporada. Sin embargo, los 75 millones que los árabes pusieron sobre la mesa no terminaron de seducir al astro argentino quien decidió cerrarles la puerta y continuar jugando en la Roma.

Pese a las críticas recibidas, el futbolista decidió conceder una entrevista a Calciomercato para dar a conocer las razones por las cuales, a diferencia de otros jugadores, decidió seguir en Italia. "¿Por qué dije no a 75 millones de euros? Todos miran eso, puse muchas cosas sobre la mesa para elegir. Estaba mi familia, mi esposa en particular, la ciudad, el equipo, las ganas de volver a la selección... Tengo 30 años, me siento bien, aunque veo muchas críticas por las lesiones, trato de trabajar lo más que puedo y cuidarme, dar lo mejor de mí. Pero solo hablan de dinero".

FOOTBALL - ITALIAN CHAMP - ROMA v EMPOLI AFP7 vía Europa Press Europa Press

Dybala tiene claro que es el dinero por lo que, en los últimos tiempos, los deportistas de alto nivel deciden dar un giro a su carrera y migrar a Arabia Saudí, pero este no es su caso y con estas declaraciones decidió callar todos los rumores, incluyendo el de que su agente era el más interesado con que se diese su traspaso: "Para mi agente nada cambia, escuché mucho por rumores de que iba a recibir mucho dinero y eso no es cierto. Pero lo más importante para él es que yo estoy feliz, es una persona a la que quiero mucho y con la que he trabajado durante mucho tiempo. Lo que salió en los periódicos no es cierto. No sé nada sobre los árabes, no he hablado con ellos".

Este gesto fue bien visto por toda la afición aurirroja quienes lo ovacionaron el domingo en la previa del partido frente al Empoli. Durante el calentamiento, no pararon las muestras de cariño hacia el delantero. Los cánticos y vitoreos sumados a pancartas con frases como "Corazón, alma y vida. Gracias, Paulo", fueron algunos de los gestos por parte de los asistentes del Estadio Olímpico de Roma.

En sus 79 partidos oficiales como romanista, Dybala suma 34 goles y 18 asistencias. Números que no solo le han permitido ganarse el cariño de la afición, sino que lo han consolidado como un jugador fundamental en el equipo, tanto bajo la dirección del entrenador portugués José Mourinho, como la del actual estratega Daniele De Rossi.

El regreso a la selección

Tras estar ausente en la Copa América y en la lista inicial de convocados de la doble fecha para las eliminatorias, el técnico Lionel Scaloni ha decidido convocar a Dybala. Así se oficializó por medio de las redes sociales de la selección argentina que tendrá la difícil tarea de recibir a Chile el 6 de septiembre en el Monumental y visitar a Colombia el 10 en Metropolitano.

Dybala será una de las alternativas para suplir la ausencia de Lionel Messi, quien todavía se encuentra en recuperación tras la lesión en el tobillo que sufrió durante la final de la Copa América.