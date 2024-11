El gesto de Jorge Marín que conmueve a Valencia: Un recuerdo especial y la donación de su bonus

Después de conseguir la victoria en Malasia, Jorge Martín dedicó varios momentos para rememorar a los fallecidos por la DANA en Valencia. El madrileño se acerca a conseguir su tercer título consecutivo de MotoGP al tener una ventaja de 29 puntos sobre el italiano Pecco Bagnaia, quien perdió el control al caer en un bache cuando buscaba adelantar a Jorge.

Los gestos de solidaridad comenzaron desde antes de la carrera, en el que se decidió realizar un minuto de silencio como homenaje por todo lo ocurrido en Valencia, a esto se unieron todas las personas que conforman MotoGP, incluso las categorías inferiores. Cuando Martín se encontraba en el podio, mostró un cartel y junto a Marc Márquez, quien quedó en tercer lugar y Francesco Bagnaia, que quedó en segundo, decidieron no descorchar el champán por respeto a las víctimas,

Posteriormente, Jorge Martín confirmó que el bonus ganado será donado, esto junto a una campaña lanzada por el equipo en el que perteneció, el Aspar Team, que recauda fondos con el objetivo de alcanzar el medio millón de euros para dar apoyo a las familias afectadas. El madrileño le dedicó unas palabras para la Comunidad Valenciana: "Hoy no es un día para celebrar mucho. Un pequeño detalle para Valencia, al final la están pasando muy mal y donaré el bonus de hoy. Prefiero donarlo a Valencia y todo lo que podamos aportar los pilotos será bueno".

Marc Márquez también dedicó su podio. "Cuando he visto que se caía Pecco, he apretado una vuelta. He cogido riesgos una vuelta, he visto que la distancia era muy similar visual, pero ahí enseguida empecé a pensar un poquito también, he visto que esa segunda posición estaba bien así que hoy hemos acabado en el podio, mañana ya veremos. Aprovechamos, ya que hemos acabado en el podio a dedicarlo a toda esa gente de España, especialmente a la Comunidad de Valencia a ver si ese pequeño granito de arena les da ánimo, pero esperemos que la situación vaya mejorando poco a poco", expresó.