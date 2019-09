La etapa de la Vuelta nacía en San Mamés, un paseo alrededor del terreno de juego para los ciclistas. Era una estampa diferente a la habitual y no sólo por las bicicletas. No había público, que tenía que esperar fuera. Y tampoco balones. Aunque eso no impidió que un ciclista del Trek se bajara de la bici y se dirigiera al punto de penalti para lanzar un penalti imaginario.