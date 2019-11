El mercado de fichajes principal es en verano, pero el Real Madrid siempre está en movimiento en busca de jugadores para fichar. Según ESPN uno de los futbolista que interesa y por los que ya ha habido conversaciones es Fabián, el centrocampista español del Nápoles, un futbolista que ya deslumbró con la Selección sub'21 y que tiene pinta de que se va a convertir en una de la estrellas del fútbol mundial.

Según la información, el pasado mes de octubre habrían empezado las negociaciones con el club italiano para ver la predisposición de deshacerse de una de sus estrellas. El centro del campo es la zona que más preocupa a los dirigentes blancos, aunque la aparición de Valverde ha calmado las urgencias. El uruguayo parece ser el futbolista que estaba buscando Zidane cuando no pudo hacerse con Pogba. Fabián podía ser el sustituto perfecto de Modric, que empieza a tener un papel secundario y según transcurra la temporada habrá que ver qué hace en verano.

El problema es que Fabián no tiene cláusula de rescisión y el precio podría estar entre 80 o 100 millones. En el Real Madrid saben que no va a ser fácil negociar con De Laurentiis, pero también que el ambiente en el Nápoles, con ese pequeño motín de los jugadores no es el más propicio para que un futbolista joven continúe ahí su carrera. Según ESPN es el primer paso. Esto es muy largo.