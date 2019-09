El momento más divertido del Nadal-Tsitsipas contra Kyrgios y Jack Sock

Nadal no pudo terminar de jugar la Laver Cup por culpa de una lesión de muñeca, pero sin duda protagonizó uno de los momentos más divertidos en su partido junto Tsitsipas contra Kyrgios y Sock. Habían perdido el primer set 6-4 y aunque iban ganando el segundo, estaba claro que no formaban la pareja más conjuntada. Entonces Nadal, en inglés, le intenta explicar al griego una señal para moverse: “Con el puño cerrado, te quedas en tu zona”, dice Nada. Y va añadir algo con el dedo, pero como ve que Tsitsipas no termina de entender, le dice “Y con cualquier dedo, te cruzas a mi lado”, Federer se parte de risa y el resto de los compañeros del equipo europeo también.

Al final, perdieron ese partido por 6-4, 3-6 y 10-6, pero Europa volvió a ganar la Laver Cup poque en el el partido decisivo Zverev ganó a Raonic (6-4, 3-6 y 10-4)