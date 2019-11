El «zasca» de Esteve a Fernando Alonso por el Dakar

El piloto catalán Isidre Esteve, que afrontará en enero su cuarto Rally Dakar en coches, no se ve entre los candidatos al triunfo final. En esa lista también incluye a Fernando Alonso, que se estrenará en la prueba, al tiempo que ha incidido en la necesidad de ser «más regular que nunca» en el desierto de Arabia Saudí, escenario de la próxima edición.

Después de haber competido en el Dakar en motos y haber tenido que pasar a los coches tras un accidente con daño medular que le dejó en silla de ruedas, Esteve admite en una entrevista con Efe que parte desde segunda fila con el objetivo de aprovechar en 2020 el conocimiento que le han aportado las últimas ediciones y así, más adelante, poder optar a un coche que le permita luchar por la victoria. «Esperamos un Dakar bastante distinto al de Perú. Allí hubo una zona de dunas híper difícil, muy exigente y, si no llevas un coche top, es difícil sortearlas. En Arabia, vamos a tener un Dakar de una dureza más sostenida, un Dakar largo y creo que va a ser más regular que nunca si queremos sacar un buen resultado», explica.

En la carrera no ve, «por supuesto» a Fernando Alonso como candidato a la victoria final, igual que tampoco se incluye a sí mismo entre los aspirantes y considera que la participación del asturiano es «un tema puramente mediático». «Naturalmente, es un gran piloto, campeón de Fórmula Uno, rapidísimo, pero en otras superficies. Para él es una experiencia nueva, un reto, va con el mejor coche, el mejor equipo y todo lo mejor que se puede ir al Dakar y naturalmente va a disfrutar de ello. Otra cosa es que sea competitivo por el nivel de equipo que tiene, pero no deja de ser anecdótico que esté en el Dakar 2020», arguye. Y aclara: «Del mismo modo que te digo que es poco probable que Alonso sea competitivo en el Dakar, y me refiero a que tenga opciones de luchar por la victoria, también es poco probable que nosotros luchemos por ella».

En cambio, sí ve con posibilidades a Carlos Sainz, que buscará su segundo Dakar; al campeón del año pasado, Nasser Al-Attiyah, e incluso a Nani Roma, que fue segundo en 2019. «Sainz ha hecho un gran Rally de Marruecos, estuvo en disposición de ganarlo hasta el final, tiene un buen coche, un buen equipo, mucha experiencia y sabe cómo es esta carrera y sin duda es un aspirante a luchar por la cabeza como lo van a ser Peterhansel, Al-Attiyah e incluso Nani Roma, que va a tener sus opciones», pronostica. «Son cinco o seis pilotos, no más, los que tienen todos los números para estar delante. A partir de ahí, hay un salto con los demás. Pero también es verdad que cuando sales a ganar, no todos llegamos al final. Ahí me incluyo. Es el riesgo de esta carrera», advierte.