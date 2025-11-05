ElPozo Alimentación apoya el deporte inclusivo a través de la Escuela de Fútbol de Alhama

El Pozo Alimentación se ha convertido en una de los principales colaboradores de la Escuela de Fútbol de Alhama, en concreto, del equipo de adultos que cuenta con 25 integrantes, acompañados por un cuerpo técnico especializado de cinco profesionales, entre los que se incluyen un psicólogo, un pedagogo y especialistas en actividad física y deporte.

El objetivo de este equipo se fundamenta en la verdadera inclusión, entendida como la participación activa de cada jugador, con y sin discapacidad, en un mismo entorno deportivo. Su filosofía es que cada persona tenga su espacio y su papel dentro del grupo, demostrando que el deporte es una herramienta de transformación social.

Esta iniciativa participa en la Liga Super 8 de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, de la que ya han conseguido ser campeones. Además, varios miembros del equipo han sido seleccionados para representar a la Región de Murcia en torneos Inter autonómicos, dando así un paso más en igualdad de oportunidades para todos.

La Escuela cuenta en estos momentos con tres equipos de distintas categorías, y cada día son más las personas que se están uniendo a este proyecto que persigue hacer de la sociedad un lugar más justo en el que vivir.

El equipo de adultos ha visitado las instalaciones de la empresa y han recibido una gran ovación por parte de sus máximos responsables por su encomiable labor.

El Pozo Alimentación cree firmemente en el deporte y en su práctica por parte de todos. En este sentido, es patrocinador principal del Plan Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP), una oportunidad extraordinaria para apoyar el deporte paralímpico y el fomento de la inclusión en el deporte y la diversidad. Además, respalda el programa Relevo Paralímpico que consiste en localizar y captar jóvenes con discapacidad para iniciarlos en la práctica deportiva.