ElPozo King Upp presenta su escudería para Kart Royale, que será liderada por el influencer Ceciarmy

ElPozo King Upp ha presentado su propia escudería para Kart Royale; una innovadora competición que llevará la adrenalina de las carreras y el divertido universo de los videojuegos a las calles de Granada el próximo 18 de octubre. El equipo de la marca más canalla de El Pozo Alimentación está liderado por el influencer anónimo Ceciarmy, quien se ha hecho famoso por ocultar su rostro con un pasamontañas y compartir contenido viral en redes sociales, junto a Ventura y Cristobal Soria; estos tres serán los pilotos encargados de conseguir la victoria frente a las otras siete escuderías.

El director de Marketing de El Pozo Alimentación, Pablo Olivares, asegura que “nos hace mucha ilusión participar en esta competición que dirige el reputado periodista deportivo especializado en Fórmula 1 Antonio Lobato, dado que ofrecer entretenimiento también es uno de los objetivos de nuestra marca, presente en la mayor parte de los hogares españoles”.

Kart Royale, convertirá las calles de Granada en un circuito urbano de 738 metros, con obstáculos y pruebas al más puro estilo gamer donde no solo importa la velocidad, sino también superar divertidas pruebas. El capitán Antonio Lobato retransmitirá en directo toda la emoción de este reto donde los talents pondrán a prueba tanto su destreza al volante como su estrategia para hacer uso de las mistery box que les llevarán a la victoria.