La emotiva respuesta de Ilia Topuria al deseo de una medallista olímpica española

Una de las héroes de los Juegos Paralímpicos es la triatleta de Ciudad Real Marta Francés, que estos días celebró con euforia su medalla de plata en París en paratriatlón. Lo hizo como punto culminante a muchos años de trabajo, seguramente pensando en todo lo sufrido y dejando atrás los sinsabores de la vida, que, en su caso, la han llevado a sufrir bullying en el colegio, un cáncer de cerebelo que la dejó secuelas físicas, con su consiguiente rehabilitación, y un episodio de violencia machista.

Pese a todas esas adversidades, la deportista alcarreña dio una auténtica lección en su prueba, perteneciente a la categoría PTS4, y, tras dos primeros segmentos en natación y ciclismo como cuarta clasificada, acabó con una remontada que la permitió entrar en meta segunda. Lo hizo con la bandera de España en sus brazos tras dársela José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, que se la entregó a pocos metros de la meta.

"Ha costado muchísimo llegar hasta aquí, he tenido que luchar y trabajar mucho. Esta plata me sabe al premio de mi vida. He tenido que pasar tanto desde bien pequeña que estoy agradecida a la vida entera de que me dé esta oportunidad y encima la haya podido aprovechar y sacarme la plata. Y sobre todo, decirlo por todos lados, se lo dedico a mis padres", comentó Francés a los medios tras la prueba.

La manchega confesó que no había "dormido nada". "De hecho, este domingo vino mi compañera Loida (Zabala), que gracias a ella me he relajado porque me ha hablado y me ayudó a relajarme. Me despertaba, ella me miraba y me decía: 'Venga, acuéstate otra vez'", remarcó.

"Y cuando me he levantado David Blay, el 'compi' de prensa al que también le debo en esta semana muchísimo, muchísimo, muchísimo, y se ha levantado antes para acompañarme a desayunar porque yo no desayuno así sola y también otra persona más que me ha intentado relajar muchísimo. He desconectado el móvil, yo que soy muy de 'Instagram', estaba que me tiraba de los pelos estos que me han puesto", relató la triatleta, que lució un peinado para la carrera.

A Francés le pareció "horrible" el circuito. "Es duro, pero duro, duro. Llevo seis años en triatlón y no he hecho un triatlón tan duro en mi vida. Porque el agua, a la ida muy bien, corriente a favor, pero una vez que das la vuelta a la boya te vas parando. Hoy es verdad que había algo menos de corriente, pero aún así la había y encima me han pegado de 'leches' porque nos hemos juntado todas las chicas, sin querer obviamente, pero nos hemos pegado bien", contaba.

Después en las redes sociales reveló su deseó de verdad. Conocer a Ilia Topuria: "Hola @Topuriailia. Soy Marta Francés, desde ayer medalla de plata paralímpica en paratriatlón y una gran admiradora tuya. ¿Cuántos me gusta en el tuit original de mi medalla para que se cumpla mi sueño de conocerte?", escribía. Y Topuria no tardó en contestar: "Los sueños se cumplen solo hay que creerlo y tú lo haces. Resérvate 18 de septiembre"