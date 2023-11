Enorme victoria de Jorge Martín en Qatar para acercarse a Bagnaia

El Mundial de MotoGP 2023 se decidirá en Valencia pase lo que pase en la carrera larga de este domingo en Qatar. En la Sprint en mitad del desierto ganó Jorge Martín a lo grande, remontando, soportando toda la presión y superando un fin de semana en el que no acababa de tener buenas sensaciones. Se enredó el viernes con los neumáticos y este sábado no estuvo tan pletórico como otras veces en la Q2. Se las apañó para salir en segunda fila de parrilla, justo al lado de Bagnaia y donde sí explotó del todo fue en las once vueltas de la prueba corta. Salió bien, se tocó con Bagnaia, le superó y después, tras irse largo en una curva, volvió a pasarlo tocando su moto con el hombro del rival. Nadie quería ceder, pero el pulso fue para Jorge, que a partir de ahí se marchó a por los que tenía por delante. Luca Marini, Di Giannantonio y Alex Márquez no pudieron hacerle frente y Martín se fue directo a por su octavo triunfo en el Sprint.

Se iba el madrileño y Pecco se quedó paralizado, en el quinto puesto, sin capacidad de maniobra para intentar superar a los que tenía por delante y aguantando como podía el empuje de Viñales que amenazaba con quitarle un punto más.

No se movieron las posiciones en las últimas vueltas, con Martín primero sumando doce puntos y Bagnaia quinto amarrando sólo cinco. Son siete ahora (417 a 410) los que separan a los dos candidatos al título de MotoGP, con 62 todavía por disputar, así que este domingo el madrileño podría seguir recortando e incluso recuperar el liderato. Pecco seguro que va a responder, pero aunque gane y su rival no puntúe, los números no le darían para salir campeón. Cualquiera de los dos tendrá que esperar a la semana que viene en Cheste para celebrar.

Clasificación Sprint MotoGP

1. Jorge Martín (Esp/Prima Pramac)20:52.634

2. F. Di Giannantonio (Ita/Gresini Racing)a 0.391

3. Luca Marini (Ita/Mooney VR46)a 2.875

4. Álex Márquez (Esp/Gresini Racing)a 3.370

5. Pecco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo)a 3.957

6. Maverick Viñales (Esp/Aprilia Racing)a 4.239

Parrillas de salida

MotoGP (18:00)

1. Luca Marini (Ita/Mooney VR46)1:51.762

2. F. Di Giannantonio (Ita/Gresini Racing)a 0.067

3. Álex Márquez (Esp/Gresini Racing)a 0.136

4. Pecco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo)a 0.274

5. Jorge Martín (Esp/Prima Pramac)a 0.296

7. Marc Márquez (Esp/Repsol Honda Team)a 0.341

Moto2 (16:15)

1. Joe Roberts (EEUU/Italtrans Racing)1:57.305

2. Celestino Vietti (Ita/Fantic Racing)a 0.007

3. Arón Canet (Esp/Pons Wegow Los40)a 0.028

Moto3 (15:00)

1. Dani Holgado (Esp/Red Bull KTM Tech3)2:04.742

2. Diogo Moreira (Esp/MT Helmets - MSI)a 0.003

3. Deniz Öncü (Tur/Red Bull KTM Ajo)a 0.152

