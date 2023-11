Álex Márquez se lleva el Sprint en Malasia y Jorge Martín vuelve a recortar a Bagnaia

Álex Márquez se metió en medio de la pelea por el título entre Bagnaia y Martín para conseguir en Sepang su segunda victoria al Sprint de este curso. Ya ganó la carrera corta en Gran Bretaña el de Gresini, que repitió en Malasia aprovechando que las sensaciones de los dos candidatos al Mundial de MotoGP no eran las mejores. Pecco y Jorge habían tenido un mano a mano de récord en la lucha por la "pole position". Los dos estuvieron por encima del mejor tiempo histórico en el circuito malayo, pero el italiano se llevó ese duelo para salir el primero en las dos carreras del fin de semana. Y salió bien en el Sprint, con la intención de dar un saltito más hacia su segunda corona consecutiva. Pero nada más apagarse el semáforo notó que no podio entrar y salir de las curvas tan rápido como por la mañana y a mitad de carrera le adelantaron tanto Álex como Jorge, en la misma vuelta, condenándolo al tercer puesto.

Aseguraba el podio, y aunque pudo parecer que Bastianini podía discutírselo, eso no sucedió porque el segundo piloto del equipo oficial Ducati no quiso entrar en demasiados líos. Se limitó a guardar la espalda al jefe de filas y no hacer alardes, a pesar de que las opciones de que lo bajen de la estructura de fábrica el curso que viene son altas.

No hubo pelea entre los dos compañeros de box, no fuera a ser que un imprevisto disparara en la clasificación a Martín. Jorge tuvo problemas con la presión del neumático delantero, así que tuvo que cambiar algunas trazadas y en ningún momento pudo pelearle el triunfo a Álex Márquez. Pronto se conformó con esa segunda posición que le permitía recortar dos puntos al líder y dejar la diferencia en sólo 11 puntos a falta del domingo en Malasia y las dos citas finales en Qatar y Valencia. Jorge vio cómo se cortaba su racha de cinco triunfos seguidos los sábados, pero el objetivo era seguir limando la diferencia y eso sí lo consiguió. Aunque fuese un bocado pequeño, mantiene esa inercia de remontada. Son 396 puntos a 385, sólo 11 de margen con 99 por repartir.

Fuera de esa pelea está Álex Márquez que en Malasia volvió a dar otra exhibición en el Sprint, como hizo en Silverstone. Tenía clarísimo el pequeño de los Márquez que podía estar con los más rápidos, pero fue un poco más allá y no tardó en escaparse y ser inalcanzable para los dos gallos de la categoría. Ahora su objetivo es estrenarse en una carrera larga, donde todavía no ha conseguido ganar. Para este domingo es un candidato clarísimo y está poniendo las bases para lo que puede ser el año que viene la llegada de su hermano mayor al Gresini Racing. Se puede ganar carreras y estar delante con la Ducati del año pasado, que es la posición que tendrá Marc en 2024. Ahora sólo se limita a que pase el tiempo sin hablar mucho del futuro y en el Sprint de Malasia se fue al suelo, lo mismo que su compañero Joan Mir, confirmando que la Honda sigue sin estar para nada.

1. Álex Márquez (Esp/Gresini Racing) 19:58.713

2. Jorge Martín (Esp/Prima Pramac) a 1.589

3. Pecco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo) a 3.034

4. Enea Bastianini (Ita/Ducati Lenovo) a 3.242

5. Brad Binder (Rsa/Red Bull KTM Factory) a 3.310

6. Jack Miller (Aus/Red Bull KTM Factory) a 4.318

7. Marco Bezzecchi (Ita/Mooney VR46 Racing) a a 5.307

8. Johann Zarco (Fra/Prima Pramac) a 5.501