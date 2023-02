Enzo Fernández: un paso atrás antes de ser el centrocampista de oro

Enzo Fernández rompió a llorar cuando, tras ganar la final del Mundial con Argentina, le recordaron que no hacía mucho tiempo estuvo cedido en Defensa y Justicia. En ese momento, antes de responder, el centrocampista más caro de la historia del fútbol, no pudo contener el llanto, al pensar cómo le había cambiado la vida en poco tiempo y todo lo que había tenido que pelear. En marzo de 2020 debutó con la primera plantilla de River Plate, en un partido de la Copa Libertadores ante la Liga de Quito. Gallardo le dio la oportunidad, pero había mucha competencia en el centro del campo y le ofreció una cesión por una temporada a Defensa y Justicia, un equipo más modesto que River y que para Enzo era un paso atrás y un riesgo. Tenía que ganarse un puesto y minutos en aquel equipo que dirigía Hernán Crespo, y como siempre pasa cuando un canterano se va cedido, con el peligro de no volver nunca si la cosa va mal.

Enzo aceptó el reto, se hizo importante con su nuevo equipo y volvió a River para iniciar un viaje increíble que le ha llevado a lo más alto con solo 22 años. En poco tiempo ha pasado de esa cesión a triunfar en River, ganarse el pase a Europa, al Benfica, y la convocatoria de Scaloni para el Mundial de Qatar.

Solo acumula diez partidos como internacional absoluto, pero siete de ellos son los que llevaron a la albiceleste a levantar ese trofeo que tanto querían Messi y todo el país. Empezó como suplente los dos primeros, la derrota ante Arabia y el triunfo ante México, donde su golazo al Memo Ochoa y su juego le garantizaron la titularidad para los cinco siguientes. Su posición de arranque es la de mediocentro, pero después se transforma en un todocampista moderno, con influencia en las dos áreas.

River lo traspasó al Benfica, pero se quedó con el 25 por ciento de la propiedad del jugador, así que ahora se va a llevar una buena cantidad de millones del pago del Chelsea. Su cláusula en River Plate era de 20 millones tras su última renovación, el club de Buenos Aires le dejó salir por menos a cambio de quedarse con parte de su ficha, conscientes de que su fútbol empezaba a despegar. Preferían ganar menos en ese momento y obtener el premio gordo cuando llegase un traspaso como el que acaba de suceder en este cierre de mercado.

Sobre la hora se hizo la transacción y no habían pasado 48 horas desde su presentación como jugador del Chelsea cuando debutó ante el Fulham como titular. Graham Potter, el técnico «blue», no quiso esperar para ponerlo sobre el césped, aunque reconocía que su español es muy malo y el inglés de su nuevo futbolista no es para tirar cohetes. Los dos hablan el lenguaje del fútbol y Enzo no tardó en ponerse al mando del juego de los londinenses. Solo les faltó el gol (0-0) para que el estreno del nuevo «golden boy» fuese perfecto.