A España no le llega ante Australia (92-80)

España se quedó corta ante Australia y debutó en los Juegos con una derrota ante un equipo armado para pelear por las medallas. Un sobresaliente partido de Aldama no fue suficiente para plantar cara a los oceánicos que dominaron todo el partido salvo unos segundos en el tercer cuarto. La clasificación para cuartos se complica.

A 5:18 para el final del primer cuarto Rudy compareció en cancha. Fue el único momento de celebración del partido ante Australia. El capitán de la selección firmaba su sexta presencia en los Juegos en su partido 264 como internacional. Y apareció porque Australia se movía en Lille con una fluidez incompatible con una defensa seria. Los "aussies" tienen tanto talento como físico y hay jugadores que conjugan ambas virtudes como Giddey y Daniels. Ambos tienen 21 años y su versatilidad fue un dolor de cabeza para la defensa de Scariolo. Por eso aparecieron Rudy y Garuba. Se trataba de detener un caudal anotador que se fue hasta los 31 puntos en el primer cuarto. España probó con una defensa zonal ante una selección que, en teoría, no puede presumir de tiro exterior. Pero es que los australianos también anotaron desde la línea de tres. Por eso las diferencias llegaron a dispararse por encima de los diez puntos.

España se alivió cuando fue más dura atrás y cuando enganchó rachas de tiro exterior. El problema es que sólo Llull y Aldama fueron capaces de amenazar desde el exterior (6/20 en triples al descanso y 12/37 al final) así que Australia no se sintió realmente agobiada. La defensa sobre Brown tuvo controlado al "de Albacete" y si Brown está controlado no puede alimentar a Willy. Y un Willy que no produce en ataque es un hándicap excesivo para los de Scariolo. Con todo, el trabajo atrás de la selección, más centrado que en el arranque, permitió llegar a mitad de partido con las opciones intactas.

En el tercer cuarto España ganó consistencia en ataque por el peso de sus dos interiores. Willy y Aldama encontraron vías hacia el aro australiano porque el equipo movió bien la pelota y la selección llegó a ponerse por delante (54-56). La respuesta de Australia fue contundente. Llegó con un rotundo 15-4 gracias al acierto en los triples y al agujero de España en el rebote defensivo. En un par de jugadas los "aussies" tuvieron hasta cinco oportunidades para lanzar y como España dejó de anotar la selección oceánica llegó al último cuarto por delante (69-60).

Y cuando todas las alarmas empezaron a sonar apareció Llull como recurso de emergencia. Otra racha con un par de triples y uno más de Aldama evitaron que España se despeñara antes de tiempo. Pero atrás la consistencia no era la debida. El rebote ofensivo era una sangría y Australia seguía anotando por fuera. Además de seguir anotando con regularidad había que tapar esa fuga. Y España no fue capaz. Aldama siguió anotando. Acabó con 27 puntos, incluidos seis triples (6/8), pero fue insuficiente.

92. Australia (31+18+20+23): Mills (19), Giddey (17), Daniels (13), Kay (8) y Landale (20) -quinteto titular- McVeigh (13), Magnay (2), Dellavedova (0), Green (0) e Ingles (0).

80. España (21+21+18+20): Brown (7), Abrines (6), López-Arostegui (4), Aldama (27) y Willy (14) -quinteto titular- Llull (17), Rudy (0), Garuba 3), Díaz (0), Juancho (2) y Brizuela (2).

Árbitro: Salins (Let), Bermúdez (Mex) y Fernández (Arg). Eliminado Magnay. Técnica a Juancho.

Incidencias: 8.000 espectadores en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq en Lille.

Primera jornada: Australia, 92-España, 80 y Grecia-Canadá (21:00).

Clasificación Grupo A: 1. Australia (1/0); 2. España (0/1); 3. Grecia (-/-); 4. Canadá (-/-).