Lolito Fernández vuelve a Twitch

Deportes

Lolito Fernández, embajador de Vodafone Giants, vuelve a hacer directos en Twitch. Tras dos años de ausencia, el streamer malagueño regresa a la plataforma en la que logró su explosión mediática a nivel mundial. El canal lolitofdez abre de nuevo a partir de este lunes 1 de noviembre y lo hace a lo grande.

Como venía avisando días atrás en sus redes sociales, a las 22:00 horas españolas de este domingo 31 de octubre tenía algo que anunciar: Manuel Fernández (Málaga, 1990), más conocido como LOLiTO FDEZ o Lolito, arranca su nueva andadura en Twitch.

Para escenificar su retorno, el creador de contenido protagoniza un espectacular vídeo en el que también aparece otra cara conocida, Rubius. Una pieza audiovisual que ha sido producida por la compañía Teatro Soho Televisión (TST), productora de Antonio Banderas y María Casado.

Lolito, todo un referente para el público hispanohablante, se reencuentra con los 2,1 millones de seguidores que mantiene en su canal de Twitch. Una cifra que a buen seguro se incrementará con su reincorporación a la plataforma morada, ya que volverá con muchas sorpresas que se irán conociendo durante los próximos días. Y el videojuego Fortnite será fundamental en su contenido.

Ha llegado la hora... pic.twitter.com/OfsyZKzi9u — LOLiTO FDEZ (@LOLiTOFDEZ) October 31, 2021

“Vuelvo con todas las ganas. Haciendo directos es como más libre me siento. En los últimos tiempos había perdido el hambre, pero con mi vuelta a Twitch he recuperado las ganas de crecer, superarme, cumplir mis objetivos y esa ambición que siempre he mostrado. Vuelvo a tener ese hambre y estoy deseando enseñarle a mi gente la que vamos a liar con la reapertura de mi canal”, asegura Lolito, embajador e integrante del accionariado de Vodafone Giants.

José R. Díaz, CEO de Vodafone Giants, destaca: “Apoyamos a Lolito en todas sus aventuras. En Twitch logró récords e hitos que aún perduran. Seguro que los supera en esta nueva etapa. Lolito no es solo un gran streamer e influencer, sino un competidor nato. Este movimiento le vuelve a destacar como un creador ambicioso, un rasgo que también caracteriza a Vodafone Giants”.

Lolito hizo historia en marzo de 2018 al conseguir la que se convertía entonces en la mejor marca de espectadores en un canal hispanohablante y la segunda a nivel mundial, con más de 437.000 viewers simultáneos. Récords que le mantienen en los principales top de retransmisiones más vistas.

Aunque su regreso a la plataforma morada es total, Lolito seguirá compartiendo vídeos mensuales en Facebook, en donde ha desarrollado su contenido en los dos últimos años.

El spot con el que ha anunciado su vuelta a Twitch ha sido producido por Teatro Soho Televisión (TST), la división audiovisual del Teatro del Soho CaixaBank. La productora de Antonio Banderas y María Casado fue responsable de la campaña ‘Giants, todo ha cambiado’, con la que el club de esports confirmaba su rebranding y nueva identidad y en la que Lolito es protagonista. Esto refuerza nuevamente los lazos entre el club y el creador.