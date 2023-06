CASE campeona su tercera VALORANT Challengers League Spain: Rising

CASE Esports mantiene la corona nacional de VALORANT. El equipo propiedad del futbolista Carlos Casemiro superó a Team Queso en una igualadísima final (3-2) disputada en el Auditorio MEDIAPRO en Barcelona y sumó su tercer título consecutivo de la Rising MediaMarkt Intel. Con este triunfo, CASE saca billete para participar en el VALORANT Challengers Ascension 2023, la competición que abre la puerta a Europa la próxima temporada.

El encuentro reunió a más de 142.000 espectadores únicos ‘online’ entre el canal de LVP y el de los costreamings (“Ferra”, “Hitbox” y “Lembo”), un 136% más que en la final de 2022, cuando la competición todavía no contaba con su programa de partners.

La final arrancó con uno de los mejores mapas que se han disputado esta temporada en la competición nacional. Team Queso arrolló a su rival en los primeros compases y puso en el marcador un inesperado 1-11. Pero si inesperado fue el arranque del primer mapa, mucho más fue su desenlace: en una de las remontadas de VALORANT más épicas que se recuerdan en España, CASE Esports dio la vuelta al marcador (14-12) y se acabó llevando el primer mapa en el overtime.

Team Queso dio la réplica a la final en un segundo mapa nuevamente muy ajustado (11-13). El conjunto liderado por el español Alberto “NeptuNo” González supo sobreponerse al mazazo del primer mapa y confirmó que son el mejor equipo en Haven. La igualdad dominante del partido por el título solo se rompió en el tercer mapa, dominado de principio a fin por CASE Esports (13-4). Aunque no con tanta contundencia (9-13), los quesos devolvieron el golpe en el cuarto mapa y llevaron la final al quinto y definitivo envite.

El intercambio de golpes fue protagonista en el último mapa de la temporada de la Rising MediaMarkt Intel. CASE pareció acelerar (8-4) hacia el triunfo, pero Team Queso no doblegó la rodilla e igualó el marcador (8-8) desde el ataque. A lomos de un sensacional Salvador “Yurii” Gasco, escogido MVP de la final, CASE (13-11) se apuntó el título ante el delirio de la grada. Es el tercer título consecutivo para los de Casemiro, que ahora tendrán la oportunidad de luchar por estar en la competición europea la próxima temporada.

TRICAMPEONES DE ESPAÑA 🏆

No es que no quieran, es que no nos pueden quitar el trono 🥇

¡ VAAAAAAAMOOOOOOOS ! 💪💪#GoCase#VALORANTRising x MediaMarkt Intel pic.twitter.com/nvslatXdcx