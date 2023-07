La ESL Pro League sanciona a Astralis con una multa de 100.000 dólares

La ESL Pro League, división de ESL FACEIT Group, ha expuesto la sanción a Astralis por un montante de 100.000 dólares al haber un conflicto de intereses entre el Comité Ejecutivo del Acuerdo del Louvre, pacto legalmente vinculante entre el operador del campeonato y los equipos de CS:GO asociados.

Dicho conflicto de intereses, según ha anunciado el periodista Richard Lewis, se relaciona con el ex head coach de Heroic y ex head analyst de Astralis, HUNDEN y es que éste último se comunicaba con Astralis durante el periodo de 2021 en el que aún seguía siendo empleado de Heroic compartiendo así material confidencial.

El comunicado de ESL ha informado del inició de investigación independiente desde enero al recibir varias reclamaciones ante un posible incumplimiento de la normativa.

Cabe destacar que ESL no nombró directamente a HUNDEN ni se le impuso ninguna multa ya que esta ha incurrido directamente sobre Astralis porque aceptó el Acuerdo del Louvre y la propia ESL determinó su infracción sobre el acuerdo.

“Desde el momento en que la Oficina del Comisariado se puso en contacto con Astralis en relación con estas acusaciones, trabajamos en estrecha colaboración con ellos, con el Comité Ejecutivo y con los investigadores para apoyar su proceso. Estamos sorprendidos y decepcionados a partes iguales con la conclusión de la investigación, pero creemos que todas las partes han aprendido mucho a lo largo de este proceso, y aceptamos el veredicto. En Astralis, creemos firmemente en el mantenimiento de altos niveles de profesionalidad, integridad y juego limpio, y como tal estamos orgullosos del hecho de que el Acuerdo del Louvre esté a la vanguardia de la buena gobernanza y la disciplina reglamentaria, en virtud de la cual una queja de un miembro se toma en serio y se le da seguimiento con una investigación exhaustiva. También deseamos reconocer el diligente trabajo realizado por todas las partes implicadas en este asunto. Dado que el Acuerdo del Louvre es un documento en continua evolución, prevemos trabajar con los miembros en un futuro próximo para ver si podemos mejorar este proceso y cómo hacerlo, y mantenerlo al nivel de las mejores prácticas” asegura Anders Horsholt, CEO de Astralis.

