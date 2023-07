GGTech Entertainment firma un convenio para potenciar las competiciones de esports universitarias de Riot Esports en Estados Unidos

Los deportes electrónicos universitarios han surgido como un campo dinámico y en rápida expansión dentro del ámbito de la educación superior. GGTech Entertainment, empresa española líder en organización y gestión de esports, con presencia en 25 países de 4 continentes, ha anunciado su entrada al mercado de Estados Unidos a través de su asociación con Riot Esports, el principal publisher del mundo.

Riot y GGTech mantienen desde hace ya varios años, una colaboración en diferentes continentes que les ha permitido desarrollar una gran cantidad de competiciones de esports en el ámbito universitario, amateur y profesional. A partir de este momento, la asociación con Riot avanza, crece y se consolida. GGTech aportará su experiencia gestionando proyectos de esports universitarios a nivel global, buscando potenciar dos competiciones consideradas las más importantes de Estados Unidos en este entorno: la “College League of Legends” (CLoL), y la “College VALORANT” (CVAL). Por otra parte, este convenio tendrá también como objetivo apoyar al programa de clubes universitarios que lleva adelante Riot Esports.

GGTech es la creadora y organizadora de UNIVERSITY Esports, la competición universitaria de esports más importante que existe en estos momentos, presente en Europa, LATAM y MENA, y en la que participan más de 100.000 estudiantes, de más de 1.500 universidades.

Para lograr estos objetivos, trabajará en estrecha colaboración con la RSAA (Riot Scholastic Association of America), la entidad de Riot Esports encargada de administrar las competiciones universitarias de sus juegos, considerándolos una parte significativa y complementaria de las experiencias de los estudiantes universitarios.

We are excited to announce our new partner, GGTech and their UNIVERSITY Esports team, for our College League of Legends, VALORANT, and College Clubs programs! Read all about it here:

