Giants se proclama campeón en su camino hacia la VCT Champions

Giants, el club de esports malagueño, acudirá a la Champions de Valorant que se celebra en Los Ángeles en agosto como campeón del torneo clasificatorio que le ha certificado una plaza en la gran cita mundial de este videojuego. El conjunto que conforman Fitinho, Nukkye, Rhyme, Cloud y Hoody y dirigen Pipson y Milan se lleva el Last Chance Qualifier tras tumbar este domingo por tres mapas a cero a NaVi, una de las organizaciones más poderosas y de mayor historia dentro del universo de los esports profesionales. Otro hito para Giants, que representará a Málaga y Andalucía en la Champions de Valorant, en donde se erigirá como el único equipo español en un torneo que reúne a los 16 mejores del planeta.

Aunque el pase a la Champions estaba más que asegurado después de vencer el viernes a KOI, Giants viajará a Estados Unidos con muy buenas sensaciones: balance inmaculado de tres victorias y cero derrotas, todos los mapas ganados y juego imponente en todos los encuentros disputados esta semana en Berlín. En definitiva, el mejor equipo del Last Chance Qualifier con diferencia. La competición se trasladará en breve a Los Ángeles, concretamente del 6 al 27 de agosto. El torneo tendrá lugar en el Shrine Auditorium & Expo Hall y en el mítico Kia Forum, antigua casa de los Lakers, en sus fases finales.

La presencia de Giants en la próxima Champions de Valorant no tiene parangón, ya que se trata del primer club español de la historia en clasificarse para un Mundial del shooter de Riot Games, como así se considera la Valorant Champions. O lo que es lo mismo: uno de los eventos internacionales de esports de mayor relevancia por el nivel de las organizaciones, jugadores y técnicos profesionales que lo juegan, audiencias y bolsa de premios.​ Sin duda, un logro que se escribe con letras de oro en la trayectoria del club de más laureado del país, un Giants que este año cumple su decimoquinto aniversario.

En cuanto al choque contra NaVi, partido muy disfrutón de Giants. Jugadores y técnicos eligieron composiciones muy inusuales y compitieron de forma muy relajada, sin presión alguna. Esto obedece a un motivo: Giants no quiso dar pistas a sus potenciales adversarios en la Champions, sobre todo cuando la final se jugaba a cinco mapas. Para no mostrar situaciones ya practicadas y nuevos soluciones y matices implementados en el juego del grupo, los gigantes salieron con personajes que no suelen utilizar en sus respectivos roles: Fitinho jugó con Breach, Nykkye con Omen, Hoody con Chamber, Cloud se pilló Yoru y Jett... Aun así, Giants pegó balas como nunca y aplastó a NaVi en Bind, Lotus y Haven por 13-11, 13-7 y 13-9.

El Home of Giants, la sede de Málaga, se llenó otra vez para enviar aliento a sus jugadores y disfrutar del mejor Valorant. Para la Champions, se celebrarán eventos especiales para la ocasión. Todos ellos se comunicarán en los próximos días. Los aficionados tuvieron un gran detalle con Karel 'Twisten' Ašenbrener, jugador de Team Vitality fallecido durante la temporada con apenas 19 años. Se colgó una camiseta de Twisten en recuerdo del que fuera jugador del conjunto francés.

"Quiero enviar mis agradecimientos por todo su apoyo a los aficionados que nos han acompañado en Berlín y a toda la gente de Málaga. He visto los vídeos del Home of Giants y es increíble cómo celebraban nuestras victorias, nuestras rondas, cómo nos han seguido. Sentir todo este apoyo es increíble y sólo puedo decir que muchas gracias por confiar en nosotros y apoyarnos", declaró el entrenador Pipson.