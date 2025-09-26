La gran final europea del videojuego League of Legends consolida el liderazgo de Madrid en los grandes eventos de eSports

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido hoy en el Esports Center del Campus del Videojuego a los cuatro equipos clasificados para la gran final de la LEC Summer Finals 2025. El evento se celebrará en la Caja Mágica este fin de semana, del 26 al 28 de septiembre, y se ha convertido en el gran evento de la máxima competición europea de League of Legends. Los equipos finalistas son Movistar KOI, conjunto con base en Madrid y fundado por el creador de contenido Ibai Llanos; G2, referente internacional fundado en España y con sede en Alemania; los ingleses de Fnatic y Karmine Corp de Francia completan el cuadro de la Final Four.

Durante el acto, el alcalde ha trasladado a los jugadores y entrenadores de la gran final y el resto de equipos españoles que han competido el respaldo de la ciudad a un evento que situará nuevamente a Madrid en el centro del mapa mundial del gaming, además de desear la mayor de las suertes al club local, Movistar KOI: “La LEC Summer Finals es uno de los eventos más importantes que hay en el ámbito de los eSports a nivel mundial (…) va a ser vista por millones de personas de todo el mundo”. Su impacto, ha asegurado, no es solo económico, sino que tiene “un retorno extraordinario en términos de imagen y de marca para la ciudad de Madrid”. Asimismo, ha recordado la apuesta municipal por este sector a través de Madrid in Game, “un campus que ya se ha convertido en una referencia y recibe delegaciones internacionales de otras ciudades para conocerlo”.

La “Champions League” de los eSports aterriza en Madrid

La celebración en Madrid de la LEC Summer Finals es el equivalente, en el universo de los eSports y League of Legends. a acoger una final de la Champions League en la ciudad. Se trata de la fase culminante de la liga más vista de Europa, cuyo seguimiento en plataformas digitales alcanza picos de más de 760.000 espectadores simultáneos y una audiencia media de 265.000 usuarios en cada retransmisión.

La LEC (League of Legends EMEA Championship) enfrenta a los diez mejores equipos de Europa y Oriente Medio en una liga con presencia de tres equipos españoles (los madrileños Movistar KOI y Heretics junto a GiantX, de Málaga) y G2, fundado en España. Los cuatro mejores de la fase regular se clasifican para la gran final del campeonato, la LEC Summer Finals. El torneo, además de coronar al campeón de Europa, decide los tres equipos del continente que acudirán al Worlds, el campeonato mundial de League of Legends, considerada la cita más prestigiosa de los deportes electrónicos a nivel global.

Madrid volverá a ser, por tanto, epicentro del gaming internacional con tres jornadas que reunirán a 10.000 asistentes por día en la Caja Mágica y millones de seguidores a través de las retransmisiones oficiales. Con más de 300 millones de descargas y 8 millones de jugadores concurrentes diarios, League of Legends es actualmente el título competitivo más popular del planeta.

Una ciudad volcada con la final: habrá fanzone en la Plaza de España

En paralelo a la competición, la Plaza de España se convertirá los días 27 y 28 de septiembre en LEX XPO, una gran fanzone para toda la comunidad madrileña con actividades y experiencias durante todo el fin de semana para los aficionados y la comunidad gamer, donde la iniciativa municipal para impulsar la industria del videojuego y los eSports Madrid in Game contará con un espacio propio para acercar el gaming a los madrileños y reforzar su papel como catalizador del ecosistema local.

La presencia de Madrid in Game incluirá su unidad móvil, en la que se mostrarán las distintas acciones puestas en marcha en el Campus del Videojuego y las Esports Series Madrid, las ligas municipales de eSports. Además, se organizarán torneos paralelos de League of Legends abiertos al público, dando la oportunidad a los visitantes de competir y vivir la experiencia de la competición en primera persona.