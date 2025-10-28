eSports
‘Koldo’ y ‘Rafitta’ continúan su legado competitivo a través de ‘UCAM Legends’
Este nuevo programa formativo para embajadores formará parte de ‘UCAM Stars’, el equipo de ‘Influencers’ de la Universidad Católica de Murcia
El equipo de ‘influencers’ de la Universidad Católica de Murcia acaba de incorporar dos nuevos perfiles del sector de los esports. ‘Koldo’ y ‘Rafitta’ se unirán a los ‘UCAM Stars’ bajo el programa “UCAM Legends’.
‘UCAM Legends’ surge como una iniciativa que busca, que todos aquellos jugadores de Esports y otros deportes, que están en activo o se han retirado de la competición profesional, puedan estudiar un Grado, FP o Máster, mientras participan en el Circuito Amateur y universitario guiando a nuevos deportistas y creando contenido para continuar con su marca personal.
Los primeros jugadores que se unirán a ‘UCAM Legends’ son Luis ‘Koldo’ Pérez García que estudiará el Grado en Ingeniería informática y Rafael ‘Rafitta’ Ayllón Zapata, que estudiará Ciclo formativo de grado superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
El concepto de ‘UCAM Stars’ sigue evolucionando y la familia de ‘Influencers’ no para de crecer. El contenido de todos ellos será visible a través de sus canales oficiales y en las redes sociales de la UCAM y de UCAM Esports Club.
La familia de UCAM sigue creciendo con proyectos como este.
