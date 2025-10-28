‘Koldo’ y ‘Rafitta’ continúan su legado competitivo a través de ‘UCAM Legends’

El equipo de ‘influencers’ de la Universidad Católica de Murcia acaba de incorporar dos nuevos perfiles del sector de los esports. ‘Koldo’ y ‘Rafitta’ se unirán a los ‘UCAM Stars’ bajo el programa “UCAM Legends’.

‘UCAM Legends’ surge como una iniciativa que busca, que todos aquellos jugadores de Esports y otros deportes, que están en activo o se han retirado de la competición profesional, puedan estudiar un Grado, FP o Máster, mientras participan en el Circuito Amateur y universitario guiando a nuevos deportistas y creando contenido para continuar con su marca personal.

Los primeros jugadores que se unirán a ‘UCAM Legends’ son Luis ‘Koldo’ Pérez García que estudiará el Grado en Ingeniería informática y Rafael ‘Rafitta’ Ayllón Zapata, que estudiará Ciclo formativo de grado superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma.

El concepto de ‘UCAM Stars’ sigue evolucionando y la familia de ‘Influencers’ no para de crecer. El contenido de todos ellos será visible a través de sus canales oficiales y en las redes sociales de la UCAM y de UCAM Esports Club.

La familia de UCAM sigue creciendo con proyectos como este.