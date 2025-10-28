Suecia - España, en directo hoy: vuelta de semifinales de la Nations League

España busca la final de Nations League ante Suecia. En la ida de semifinales en La Rosaleda, se impuso 4-0, en un partido en el que las nórdicas, pese al resultado, mostraron su dureza. La selección de Sonia Bermúdez defiende el título logrado el año pasado. En la otra semifinal, Alemania se impuso a Francia en la ida, 1-0.