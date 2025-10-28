Nations League
Suecia - España, en directo hoy: vuelta de semifinales de la Nations League
La selección de Sonia Bermúdez, que defiende título, se impuso 4-0 en la ida en La Rosaleda
España busca la final de Nations League ante Suecia. En la ida de semifinales en La Rosaleda, se impuso 4-0, en un partido en el que las nórdicas, pese al resultado, mostraron su dureza. La selección de Sonia Bermúdez defiende el título logrado el año pasado. En la otra semifinal, Alemania se impuso a Francia en la ida, 1-0.
El mismo once
La alineación de España es exactamente igual que la que ya sacó la seleccionadora Sonia Bermúdez en el encuentro de ida. Parece que va configurando ya un equipo titular más o menos fijo.
El once de Suecia
Ya está también definido el equipo de la Selección nórdica. Estamos a una hora de que empiece el partido. ¡Vamooooooos!
La alineación de España
Ya tenemos las 11 jugadoras que van a saltar al campo por parte de la Selección española.
El embajador, con la Selección
El embajador de España en Suecia ha querido acompañar a las jugadoras para apoyarlas antes del encuentro. Álvaro de Miguel, secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, ha entregado una camiseta y una placa conmemorativa del partido
A por la cuarta
En caso de materializar este 4-0 de ventaja esta noche, España entraría en su cuarta final consecutiva de la Nations League femenina. De ellas, ganó una y perdió dos. La última se perdió frente a Portugal en la tanda de penaltis.
Todo a favor
El resultado de la ida deja una gran ventaja para las españolas, que fueron muy superiores. Es cierto que esta vez el ambiente será diferente, con el combinado sueco jugando en casa, pero la ventaja ahora mismo es importante para las nuestras.
Bienvenidos a la Nations League
¡Buenas tardeeeeeeeeees! Bienvenidas, bienvenidos a la vuelta de las semifinales de la Nations League, donde España va a intentar meterse en la final. Para ello tendrá que defender el 4-0 logrado en la ida frente a Suecia. ¡Vamos allá!
