Cayetano Rivera, de torero a empresario de éxito: reunión con el presidente de Paraguay y vuelos en jet privado

Tras casi dos décadas de carrera en los ruedos, Cayetano Rivera decidió este año poner punto final a su vida como torero en una emotiva tarde que combinó nostalgia, orgullo y una dosis inevitable de melancolía. El hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez se cortó la coleta entre aplausos, miradas cómplices y alguna lágrima contenida, cerrando así un capítulo que lo ha convertido en uno de los nombres más mediáticos del toreo contemporáneo.

Desde entonces, Rivera se mantiene tan alejado de la opinión pública como le sea posible, centrado en nuevos proyectos de los que no ha dado muchas pistas pero que no tienen nada que ver con la tauromaquia. La semana pasada, Cayetano viajó hasta Paraguay y allí se reunió con nada menos que con Santiago Peña Palacios, el presidente del país.

“Agradecemos profundamente al presidente y a su equipo por la cálida recepción y el interés mostrado en este proyecto común. Paraguay es un país con un enorme potencial para desarrollar proyectos industriales sostenibles, innovadores y generadores de empleo y valor para el país. Su gente transmite un espíritu de colaboración que inspira confianza e ilusión. Es un honor dar este primer paso y seguir fortaleciendo los lazos de cooperación”, comento Rivera sobre este inesperado encuentro con el que sustituyó los trajes de luces y los ruedos por la corbata y los rascacielos.

Poco después, fue el equipo de prensa del propio político quien desveló más detalles sobre su encuentro con el torero y otros empresarios, desvelando que los planes de Rivera en Paraguay pasan por la industria minera: “El presidente de la República Santiago Peña, recibió al empresario minero Mikhail S con quien conversó sobre las posibilidades de inversión en nuestro país para la explotación y manufactura de minerales como el titanio, cuya presencia en nuestro suelo ya está probada. Como primer paso, arribará al país un equipo técnico que trabajará con especialistas paraguayos en la materia para observar y analizar en profundidad nuestro nuestro subsuelo y su potencial minero. El Gobierno del Paraguay impulsa acciones que reditúen en beneficio de los ciudadanos a través de la generación de fuentes de trabajo”.

Parece que no le está yendo nada mal en esta reconversión en hombre de negocios, puesto que ha compartido otra imagen en la que aparece volando en un jet privado, una forma de viajar que no cualquiera puede permitirse y que da buena muestra de que sus proyectos están siendo un éxito o, al menos, se está rodeando de personas poderosas e influyentes, una de las normas de oro a la hora de hacer negocios.