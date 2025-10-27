eSports
Movistar KOI cae ante T1 y se queda a las puertas de los playoffs
El conjunto español no pudo ante el vigente campeón del mundo
La fase suiza del Campeonato Mundial de League of Legeds (Worlds) 2025 ya ha llegado a su fin y por fin conocemos a todos los equipos que avanzan a la fase de playoffs. Por desgracia, el único representante español, Movistar KOI, no ha logrado la remontada y ha caído ante T1, actuales campeones del mundo, quedándose fuera de la competición.
Movistar KOI planta cara pero no puede con T1 y un Faker de escándalo
Pese a comenzar Worlds 2025 con dos derrotas consecutivas y un nivel mucho más bajo de lo esperado, Movistar KOI ha ido de menos a más en la competición y llegaba con vida a la última ronda de la fase suiza, jugándose el pase a playoffs en un enfrentamiento a vida o muerte frente a T1, vigentes campeones del mundo.
Los españoles han sido capaces de plantar cara a uno de los mejores equipos del mundo y, aunque han caído finalmente por 2-0, las partidas han sido realmente igualadas y los españoles han tenido sus ocasiones. Sin embargo, T1 ha sido capaz de imponerse en los momentos clave y, gracias a un Faker en estado de gracia, ha asegurado la victoria y el pase a los playoffs.
El enfrentamiento con el gigante coreano deja un sabor de boca agridulce para Movistar KOI. Pese a caer eliminados y no llegar a la fase de playoffs, las sensaciones y el nivel mostrado en este último enfrentamiento ha sido mucho mejor que durante las últimas semanas, invitando a ser positivos de cara a la próxima temporada.
T1, por su parte, sigue sin estar al nivel del año pasado y su clasificación in extremis a los playoffs deja muchas dudas acerca de hasta dónde podrán llegar los vigentes campeones del mundo en esta edición de Worlds 2025.
Ya están sellados los playoffs; Bilibili Gaming se queda fuera de la competición
Más allá de Movistar KOI, esta última ronda de la fase suiza ha sellado los equipos que pasan a los playoffs con una ausencia muy notable: Bilibili Gaming. El vigente campeón de la LPL china ha vuelto a caer, en esta ocasión ante TOPESPORTS, y se queda fuera de la competición sin alcanzas siquiera la fase de playoffs. Un duro mazazo para un equipo que, a priori, era uno de los favoritos a alzarse con el título de campeón del mundo.
✕
Accede a tu cuenta para comentar