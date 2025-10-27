Movistar KOI cae ante T1 y se queda a las puertas de los playoffs

La fase suiza del Campeonato Mundial de League of Legeds (Worlds) 2025 ya ha llegado a su fin y por fin conocemos a todos los equipos que avanzan a la fase de playoffs. Por desgracia, el único representante español, Movistar KOI, no ha logrado la remontada y ha caído ante T1, actuales campeones del mundo, quedándose fuera de la competición.

Movistar KOI planta cara pero no puede con T1 y un Faker de escándalo

Pese a comenzar Worlds 2025 con dos derrotas consecutivas y un nivel mucho más bajo de lo esperado, Movistar KOI ha ido de menos a más en la competición y llegaba con vida a la última ronda de la fase suiza, jugándose el pase a playoffs en un enfrentamiento a vida o muerte frente a T1, vigentes campeones del mundo.

Los españoles han sido capaces de plantar cara a uno de los mejores equipos del mundo y, aunque han caído finalmente por 2-0, las partidas han sido realmente igualadas y los españoles han tenido sus ocasiones. Sin embargo, T1 ha sido capaz de imponerse en los momentos clave y, gracias a un Faker en estado de gracia, ha asegurado la victoria y el pase a los playoffs.

El enfrentamiento con el gigante coreano deja un sabor de boca agridulce para Movistar KOI. Pese a caer eliminados y no llegar a la fase de playoffs, las sensaciones y el nivel mostrado en este último enfrentamiento ha sido mucho mejor que durante las últimas semanas, invitando a ser positivos de cara a la próxima temporada.

T1, por su parte, sigue sin estar al nivel del año pasado y su clasificación in extremis a los playoffs deja muchas dudas acerca de hasta dónde podrán llegar los vigentes campeones del mundo en esta edición de Worlds 2025.

Ya están sellados los playoffs; Bilibili Gaming se queda fuera de la competición

Más allá de Movistar KOI, esta última ronda de la fase suiza ha sellado los equipos que pasan a los playoffs con una ausencia muy notable: Bilibili Gaming. El vigente campeón de la LPL china ha vuelto a caer, en esta ocasión ante TOPESPORTS, y se queda fuera de la competición sin alcanzas siquiera la fase de playoffs. Un duro mazazo para un equipo que, a priori, era uno de los favoritos a alzarse con el título de campeón del mundo.