Las primeras ofertas gaming del Black Friday 2025: PCs, periféricos, portátiles y más

A pocos días del Black Friday oficial, el sector gaming vuelve a adelantarse al resto del mercado con una oleada inicial de descuentos que ya están dando mucho que hablar. Las grandes marcas —desde Sony hasta Logitech, pasando por fabricantes de portátiles y tiendas digitales como Steam o PlayStation Store— han activado sus primeras campañas entre el 18 y el 20 de noviembre, marcando el comienzo no oficial de una semana clave para los jugadores que buscan renovar equipo, ampliar su colección o dar el salto a la nueva generación.

Aunque el grueso de rebajas llegará el día 28, esta fase previa se ha convertido en una tradición: cada año aparecen oportunidades tempranas que suelen agotarse en cuestión de horas. Y 2025 no está siendo la excepción.

Portátiles y PCs gaming: procesadores de última generación a precio reducido

Otra categoría que ha irrumpido con fuerza en esta fase previa del Black Friday es la de los portátiles gaming. Modelos equipados con RTX 4060, 4070 y 4080 han aplicado descuentos más agresivos que en 2024, en parte debido a la llegada de las nuevas generaciones de GPUs móviles que empezarán a verse en 2026.

Marcas como ASUS, MSI y Lenovo han puesto en oferta equipos para todos los rangos. Es un escenario ideal tanto para estudiantes que quieren un portátil versátil para clase y juegos, como para creadores de contenido que buscan potencia para edición y streaming.

Aquí algunos enlaces directos que pueden interesarte:

PcCom Ready V2 i5‑12400F / 32 GB / 1 TB / RTX 5060 : Ideal para gaming y uso general, buen procesador + 32 GB de RAM. PcComponentes

: Ideal para gaming y uso general, buen procesador + 32 GB de RAM. PcComponentes PcCom iCUE Ryzen 5 7600X / 32 GB / RTX 4060 Ti : Muy buena para gaming potente + multitarea, incluye mucha memoria RAM. PcComponentes

: Muy buena para gaming potente + multitarea, incluye mucha memoria RAM. PcComponentes Lenovo LOQ i7‑13650HX RTX 4060: CPU de alto rendimiento (“HX”), hecha para jugadores exigentes que valoran la potencia bruta. PcComponentes

Periféricos: ratones, teclados y monitores en caída libre

El Black Friday trae consigo oportunidades irresistibles para renovar tu setup gaming o de trabajo. Los periféricos esenciales, como ratones, teclados y monitores, están con descuentos excepcionales, ofreciendo la combinación perfecta de rendimiento y ahorro. Entre las ofertas más destacadas encontramos:

Las tiendas digitales no se quedan atrás: Steam, PS Store y Xbox

Mientras el hardware baja de precio, las plataformas digitales han comenzado igualmente sus rebajas previas.

Steam Autumn Preview Sale, que siempre anticipa la campaña de invierno, incluye títulos recientes como Blasphemous 2, Clair Obscur: Expedition 33 o ARK: Survival Ascended con descuentos tentadores.

En PlayStation Store, destacan las ofertas en exclusivos y en juegos third-party que siguen dominando la escena multijugador: Monster Hunter Wilds, Cyberpunk 2077 y Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami 2 Deluxe Edition PS4 y PS5.

Por su parte, la Xbox Store ha optado por rebajar Game Pass en algunos mercados y ofrecer descuentos en títulos optimizados para Series X|S, además de accesorios oficiales como el Xbox Elite Controller Series 2.

Una semana que ya mueve al sector

Aunque aún falta más de una semana para el Black Friday oficial, esta fase temprana confirma que 2025 será uno de los años más competitivos en precios. La guerra entre plataformas, fabricantes y tiendas está beneficiando a los jugadores, que disponen de ofertas reales antes de tiempo y con más variedad que en temporadas anteriores.

Para muchos usuarios, aprovechar esta primera oleada evita la saturación del día 28 y permite asegurar productos que suelen agotarse. Para otros, es el calentamiento perfecto para comparar, planificar y llegar con información clara al gran día.

Lo que está claro es que el Black Friday Gaming 2025 ya ha empezado. Y promete ser uno de los más intensos de la década.