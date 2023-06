Rachet & Clank: Rift Apart se estrena en PC con DLSS 3

NVIDIA ha anunciado los próximos lanzamientos compatibles con DLSS 3, superando los 300 títulos con soporte para la tecnología de reescalado y reconstrucción potenciada por inteligencia artificial. Entre los próximos títulos que recibirán DLSS 3, destacan grandes títulos como Diablo IV, Ratchet & Clank: Rift Apart y Tower of Fantasy.

Sony ha anunciado la llegada de Ratchet & Clank: Rift Apart a ordenadores el 26 de julio de 2023. La franquicia, que estará disponible por primera vez en PC, celebra su 20º aniversario lanzando su título más reciente cargado de tecnologías de NVIDIA. Partiendo de su trabajo en otras conversiones de Sony Interactive Entertainment en PC, Nixxes ha incorporado un gran número de ventajas para que los usuarios de tarjetas gráficas RTX puedan aprovechar todo su potencial. El juego incluirá DLSS 3, DLSS 2, DLAA, Reflex y efectos con trazado de rayos. Para ver el tráiler que ha lanzado Sony con todas las características de Ratchet & Clank: Rift Apart para PC,

Otro lanzamiento que mantiene en auge la implementación de DLSS 3 es Diablo IV, ya disponible y cargado de tecnología de NVIDIA desde el día de su lanzamiento. El videojuego de Activision Blizzard es compatible con DLSS 3, DLSS 2, DLAA y NVIDIA Reflex, aprovechando toda la fuerza de las tarjetas gráficas GeForce RTX. En el futuro, los jugadores podrán seguir disfrutando de las tasas de frames más altas y activar los efectos con trazado de rayos, que llegarán próximamente.

Los amantes de la saga participar en los sorteos de NVIDIA y conseguir una GPU GeForce RTX 4080 con un backplate personalizado con el arte de Diablo IV. Para descubrir cómo hacerse con una de estas tarjetas gráficas, los usuarios interesados podrán encontrar toda la información en las redes sociales de la compañía, así como consultar los términos en la página correspondiente.

Además de estos juegos, muchos otros títulos siguen implementando la tecnología DLSS: Tower of Fantasy ya está disponible con DLSS 3, y WILD HEARTS y Wo Long: Fallen Dynasty con DLSS 2. The Elder Scrolls Online: Necrom Expansion también está disponible con DLSS 2 y con DLAA, mientras que Alone in the Dark llegará el 25 de octubre con DLSS 2