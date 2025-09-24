Team Heretics y GIANTX triunfan en VALORANT Champions Paris

La fase de grupos del Valorant Champions Paris ya ha entrado en su momento definitivo. Tras varias jornadas de muchas idas y vueltas, los equipos se han disputado los billetes para los playoffs y tanto GIANTX como Team Heretics se han asegurado su puesto en la próxima fase del torneo.

GIANTX y Team Heretics siguen vivos

Team Heretics, pese al bajón que parecía tener en la última temporada regular de VCT EMEA, parece haber recuperado completamente el nivel y se ha mostrado imbatible desde el inicio. Los madrileños han completado su camino en la fase de grupos por la vía rápida, sin perder ningún partido. En estas últimas jornadas de competición, Heretics ha tenido que hacer frente a uno de los grandes nombres del VALORANT competitivo, como es T1, al que ha arrollado por 2-0. Con un gran nivel colectivo y sin dar opciones a los asiáticos, los madrileños pasan a playoffs con mucha autoridad y dejando claro que osn uno de los equipos favoritos al título.

Muy diferente ha sido el camino de GIANTX que, tras conseguir la clasificación para VALORANT Champions en el último momento, está protagonizando grandes sorpresas. Tras derrotar a Sentinels en un duelo intenso de apertura y caer ante Paper Rex, el equipo español ha conseguido una importantísima victoria ante Xi Lai Gaming por 2-0. Este resultado no solo certifica el pase a playoffs de GIANTX, sino que demuestra que el equipo español tiene un nivel para competir de tú a tú con cualquier otro combinado del torneo.

Las victorias de GIANTX y Team Heretics ponen a los dos equipos españoles en playoffs, a la espera de los resultados finales de esta primera fase de grupos para conocer sus cruces. Pero lo que queda claro es que tanto GIANTX como Team Heretics llegan a la competición internacional con la moral alta y un nivel de juego aún más alto. Los fans españoles de VALORANT tienen motivos más que de sobra para ilusionarse.

Los vigentes campeones se quedan fuera; FNATIC y Paper Rex siguen su camino

Más allá de los equipos españoles, destacan algunas sorpresas como la victoria de Team Liquid sobre EDward Gaming por 2-1. Con este resultado, EDward Gaming, el vigente campeón de la competición, se queda fuera en la fase de grupos, protagonizando una de las sorpresas más relevantes de todo el torneo.

Por su lado, y lejos de sorpresas, FNATIC se hizo con el primer puesto de su grupo tras vencer a MIBR por 2-1, confirmándose como uno de los grandes favoritos al título. Entre los favoritos siguen estando también Paper Rex y NRG, equipos con antecedentes sólidos y grandes resultados en competiciones internacionales.

Sin embargo, si algo demuestran los resultados de la fase de grupos del VALORANT Champions Paris es que la igualdad entre los diferentes equipos es máxima y cualquier error puede ser fatal. Cada mapa, cada elección de agente, cada estrategia puede inclinar la balanza. La incógnita ahora es saber quién se convertirá en la gran historia de Champions Paris: si será uno de los que ya deslumbra, o un equipo que ha ido creciendo y sorprenda al mundo.