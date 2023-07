Valencia se consolida como destino gaming gracias a DreamHack y sus más de 65.000 visitantes

DreamHack Valencia es el mayor festival de esports y ocio digital de España, y uno de los mayores de toda Europa, y se lleva celebrando en la capital del Turia desde el 2010. A lo largo de estos 13 años se ha generado entre la ciudad y el evento de esports, una sinergia que ha logrado atraer a miles de personas a cada festival organizado. Un ejemplo de ello es que las dos ediciones celebradas en Valencia el pasado año 2022 generaron un total de 20 millones de euros de impacto directo en la ciudad. Para esta edición, se esperan unos impactos en torno a los 10 millones de euros y la creación de 300 puestos de trabajo.

El público gamer interesando en distintos videojuegos no ha parado de crecer exponencialmente a lo largo de los últimos años, sobre todo desde el año 2020. Las cifras estiman que mueve, anualmente, a 3.200 millones de personas en todo el mundo y cada vez es un espacio más heterogéneo, porque va generando más aficionados de distintas clases sociales, sexos, edades o países. De hecho, en contra a lo que se pueda pensar, solo el 38 % de los gamers mundiales tienen entre 18 y 34 años en la actualidad, según Newzoo. Ya no acuden a este tipo de eventos hombres jóvenes solamente, sino que va reuniendo a familias y grupos de amigos que deciden pasar un fin de semana en el que disfrutar de sus hobbies en comunidad, poniendo su tiempo libre y el ocio en el centro de sus vidas durante 72 horas.

Dentro de estos eventos clave sobre ocio digital se encuentra DreamHack Valencia, que celebra en Feria Valencia la Superliga de League of Legends (LOL); competiciones de videojuegos como Rocket League, Fortnite o CS:GO; torneos LAN; conciertos en directo y concursos de cosplay y danza K-pop; una competición deportiva de baloncesto; y, por primera vez y novedad de esta edición, los visitantes disfrutarán de hasta 30 títulos en exclusiva de estudios Indie, con concursos, presentaciones y diferentes acciones. Para ello se han preparado más de 45.000 metros cuadrados para que todo lo que los visitantes necesiten puedan encontrarlo dentro de un mismo espacio habilitado y preparado para ello en Feria de Valencia.

