La VALORANT Champions arranca bien para los equipos españoles

La VALORANT Champions Paris ya está en marcha y la fase de grupos ha comenzado con enfrentamientos de alto nivel. El torneo reúne a los 16 mejores equipos del mundo y se disputa en formato de doble eliminación dentro de cada grupo, y los equipos españoles han arrancado con muy buen pie. Tanto Team Heretics como GIANTX han conseguido su primera victoria y se colocan en una buena posición para avanzar a los playoffs.

Team Heretics y GIANTX, a un paso de los playoffs

Team Heretics ha comenzado su competición en VALORANT Champions Paris con mucha contundencia gracias a su victoria 2-0 frente a G2 Esports. En ambos mapas, G2 comenzó tomando la iniciativa, pero Heretics ajustó su defensa, dominó la economía y cerró con autoridad en los tramos finales. Una victoria importante que allana el camino a los playoffs para los madrileños y que, después de su mal resultado en la última fase de VCT EMEA, también sirve para devolver al equipo la confianza que necesita.

GIANTX ha comenzado también con un gran resultado. Los españoles ha conseguido imponerse por 2-1 a Sentinels, el equipo norteamericano que ya sabe lo que es levantar el trofeo en un torneo internacional. Sentinels se llevó el primer mapa del encuentro, pero GIANTX remontó con una actuación coral en Sunset y cerró la serie en Haven con un sólido 13-9.

Con estos resultados, los dos equipos españoles avanzan en el cuadro superior de sus respectivos grupos y están a una sola victoria de certificar su pase a los playoffs. Incluso si cayesen en su próximo partido, ambos equipos tendrían una segunda oportunidad para luchar a vida o muerte por su puesto en playoffs. Además de ello, las actuaciones y el nivel mostrado demuestran que el altísimo nivel de Europa y España en VALORANT.

Pese a todo ello, el camino que queda no es para nada fácil y tanto GIANTX como Heretics harán frente en las próximas jornadas de competición a grandes equipos asiáticos: Paper Rex en el caso de GIANTX y T1 en el de Heretics.

Un VALORANT Champions al rojo vivo

Más allá de los resultados de los equipos españoles, lo que está claro es que la competición está al rojo vivo y promete grandes emociones. VALORANT Champions Paris llega en un momento de máxima igualdad entre las diferentes regiones pero también dentro de ellas. En el grupo B, Fnatic y MIBR han tomado la delantera tras dos buenas actuaciones ante RRQ y Bilibili Gaming. En el grupo C ha habido sorpresas, como por ejemplo la derrota de EDward Gaming ante NRG con un 2-0, los de Zmjjkk no estuvieron a su mejor nivel.

Con ello, parece que no hay favoritos claros para hacerse con el título de VALORANT Champions Paris y los pronósticos son de todo menos fiables. La competición promete emociones fuertes, sorpresas y partidos que pasarán a la historia del competitivo profesional de VALORANT.