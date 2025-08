Fátima Cao: "La Doma Paralímpica transmite admiración y respeto"

Fátima Cao lleva más de una década al cargo de la Doma Paralímpica en España. Ha sido una pieza importante en la evolución de una disciplina que, como ella misma señala, no lo ha tenido fácil. Pero si algo define su trabajo es la perseverancia. Y gracias a esa actitud, hoy la Doma Paralímpica vive uno de sus momentos más sólidos.

"Cuando empecé en 2012 me encontré con una sociedad y un ámbito deportivo con muchos miedos y mucho desconocimiento", recuerda. La Doma Paralímpica era todavía un terreno ignoto imcluso en la propia Real Federación Hípica Española (RFHE). "Muchos comités organizadores no se atrevían a incluir pruebas de Doma Paralímpica en sus concursos", asegura.

El panorama hoy ha cambiado. "Prácticamente cualquier concurso de Doma Clásica puede organizar uno paralelo de Doma Paralímpica", afirma. El cambio no ha sido sólo deportivo, también estructural y social: "Creo que la gran evolución ha sido educativa y de visibilidad. Se empieza a ver a los deportistas tal y como son".

El mayor problema sigue siendo el mismo: crecer en número. "Incrementar la base de jinetes es el gran reto, porque es la base para que una disciplina siga existiendo y mejorando", subraya. La meta es llegar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028 con un equipo completo. Hasta ahora, sólo se ha conseguido una plaza individual en Sídney 2000. "La meta es llegar a unos Juegos con un equipo y ser más competitivos en los Europeos y los Mundiales", apunta.

España competirá en el Campeonato de Europa de Riesenbeck con cuatro binomios seleccionados a partir de criterios muy claros. "Hemos hecho un seguimiento de su rendimiento, resultados... 2Hemos organizado clinics, tecnificaciones y valoramos tanto al jinete como al caballo", explica Cao. La gestión de la Doma Paralímpica es un ejemplo para otras disciplinas. A esta organización se suma el cumplimiento de requisitos médicos para los jinetes, veterinarios y de conducta. "Viajamos en equipo y es importante que haya positividad, colaboración y buen clima. Eso mejora los resultados", afirma.

"Queremos clasificar al menos dos o tres binomios para la Kür. Y, como equipo, estar entre los puestos 8 y 12", señala como objetivo. El éxito no se mide sólo en las notas: "Lo más importante es que cada uno de ellos rinda al máximo de sus capacidades. Que salgan tranquilos y satisfechos de haber hecho una buena prueba".

Para Fátima, no hay palabras que describan del todo la conexión que existe entre caballo y jinete dentro de la Doma Paralímpica porque "son emociones especiales que sentimos. A veces sale un binomio y emociona. Hay algo bonito en ello, se ve una conexión especial". Esa magia es fruto del esfuerzo y trabajo que hay detrás.

Comparada con otras potencias europeas, España se encuentra "a un nivel medio, intentando siempre subir. Los resultados se notan. Acabamos de ir a Italia y obtuvimos un cuarto puesto por delante de Bélgica, que es un país con deportistas muy competitivos".

Detrás de estos avances está el trabajo de José Raga, entrenador nacional. "Su presencia se nota mucho en la evolución de los binomios", apunta Fátima. Y para crecer, la Doma Paralímpica necesita recursos. "Va a sonar mal, pero necesitamos dinerito. Una estructura económica". Gracias a los programas del Consejo Superior de Deportes y a ayudas como las de Deporte Inclusivo o Mujer y Deporte se ha logrado parte de la financiación necesaria. Pero también hay que agradecer el respaldo de patrocinadores o donaciones privadas, que han sido importantes para sostener la disciplina año tras año. El papel de las federaciones autonómicas también es importante: "Si no hay personas en los territorios trabajando por esta disciplina, es muy difícil".

En cuanto a visibilidad mediática, Fátima es clara: "No, no hay suficiente, pero si una puerta se cierra, buscamos otra. Y si conseguimos abrirla, volvemos también a la anterior. Este es un trabajo de insistencia. No se puede ceder".

Fátima concluye con un mensaje muy claro: "A veces los sueños se cumplen, pero hay que trabajar muy duro. Y también disfrutar del camino, porque si no, no tiene sentido. Hay personas que reniegan de la Doma Paralímpica porque no quieren visibilizar su discapacidad. Pero no hay nada vergonzoso en participar en una disciplina adaptada. Al contrario, lo que se transmite es admiración y respeto por el esfuerzo que supone. No tienen nada de vergonzoso participar en una disciplina adaptada, todo lo contrario".