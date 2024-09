Federer, de la previsión más optimista sobre Alcaraz a lo que debe corregir Carlitos

Uno de los atractivos de la pasada Laver Cup era que Roger Federer presenciara por primera vez en directo un partido de Alcaraz. "Estoy muy emocionado por verle", comentó antes de que comenzara el torneo en Berlín. Y el suizo acabó entusiasmado con Carlitos que está a punto de comenzar a competir en el ATP 500 de Pekín.

"Lo que más me gusta y me sorprende de Carlos es su intensidad, la capacidad atlética que tiene y la potencia de sus tiros. Creo que debe aprender a regular esfuerzos, a no correr tanto a por todas las bolas, pero eso lo irá aprendiendo con la edad. Además, a medida que pasen los años, será aún más fuerte mentalmente", apuntó Federer.

El suizo reveló cuándo fue consciente de que Alcaraz puede hacer historia en el mundo del tenis: "La manera en que jugó el quinto set de la final del año pasado en Wimbledon ante Djokovic me hizo ver que es el indicado para luchar por la gloria durante mucho tiempo. El poder que demostró ahí, con Novak jugando a pleno rendimiento, fue impresionante". El ganador de 20 Grand Slams está convencido de que Carlitos tiene serias opciones de levantar el título en el próximo Abierto de Australia: "Por supuesto que está capacitado para ganar en Melbourne. Cuando has ganado dos Grand Slam este año, estás destinado a luchar por ese título. Creo que va a llegar perfectamente preparado a nivel físico y se desempeña de forma natural en pista dura. Además, el hecho de que los partidos importantes se jueguen de noche, creo que favorecerá su tenis".

Los organizadores de la Laver Cup han acabado satisfechos con el desarrollo de la pasada edición. El empresario estadounidense Tony Godsick, uno de sus impulsores, no descarta organizar un torneo femenino similar al masculino, con un "formato adecuado" que deseó se les ocurra "en el futuro", aunque "primero" quieren "alcanzar todo" su potencial con el evento para hombres y parecerse "a la Ryder Cup de golf, aunque nos llevan noventa años de ventaja". "Llevará un poco de tiempo pensar en un formato adecuado para un torneo con mujeres. Primero queremos alcanzar todo nuestro potencial con la Laver Cup masculina. Después estudiaremos varias posibilidades", dijo Godsick.

El agente cree que habría que "ponerle un nombre y organizarlo de otra manera", aunque reconoció que "el formato funciona". "Ojalá se nos ocurra algo en el futuro", añadió Godsick, casado con la triple campeona femenina de Grand Slams Mary Joe Fernandez.