Fernando Alonso tiene un nuevo coche, uno muy especial que desde este martes se podrá ver en su museo en Asturias. El piloto español dio la bienvenida en las redes sociales al Toyota Hilux con el que participó en 2020 en el Dakar y con el que concluyó en duodécima posición de su categoría.

Este vehículo fue entregado a Fernando Alonso por la marca japonesa el pasado mes de diciembre. Ahora, el coche llega al museo del asturiano para que pueda ser disfrutado por los aficionados. Alonso destacó cuando recibió el coche lo especial que era tenerlo en su museo: “Si bien los F1 son el corazón del museo y de mi carrera, tanto los prototipos como los de Le Mans y Daytona y este del Dakar son los que añaden un poco de salsa para la gente, que puede venir y ver un poco todas las disciplinas del motorsport, que ha sido parte de mi historia en los últimos años”. El Toyota Hilux tiene un motor de gasolina V8 atmosférico de 5.0 litros y 325 caballos a 5.000 rpm.

Fernando Alonso se prepara para la temporada 2022 de Fórmula 1, donde volverá a competir con la escudería Alpine. El español aprovechó sus vacaciones para pasar por el quirófano para que le retiraran las placas de titanio que llevaba en la mandíbula desde que fue atropellado el 11 de febrero de 2021 en Suiza mientras montaba en bicicleta. Desde el momento en el que recibió el alta médica, el gran objetivo del español era llegar a tope físicamente para los test que se celebrarán en Barcelona entre el 19 y el 21 de febrero.

El piloto español afronta esta nueva campaña con optimismo, debido a los cambios en el reglamento y a que las limitaciones presupuestarias igualarán, teóricamente, a las escuderías. Alonso espera que Alpine, que ha sufrido una revolución interna durante este invierno, esté en condiciones de luchar con los mejores, ya que en su opinión se han acabado las excusas para no hacerlo y así se lo ha avisado a su escudería. “El límite presupuestario debería ayudar, porque no hay un presupuesto ilimitado para los mejores equipos. Ahora es más o menos el mismo presupuesto para todos y depende de nosotros hacer un buen coche. Si no lo hacemos, aprenderemos de nuestros errores. Pero ya no hay ‘tenemos menos presupuesto’ o ‘tenemos menos recursos’ o ‘están usando dos túneles de viento’. No hay más de esas cosas. Así que depende de nosotros”, declaró Alonso.