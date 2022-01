Órdago definitivo de Lewis Hamilton: esto es lo que exige para no retirarse de la Fórmula 1

Continúa el culebrón sobre el futuro de Lewis Hamilton. El silencio del británico sigue despertando todo tipo de especulaciones. El siete veces campeón del mundo no se pronuncia públicamente desde aquel Gran Premio de Abu Dabi en el que perdió el título en la última vuelta frente al neerlandés Max Verstappen.

A pesar de que Mercedes desistió de apelar el resultado de la carrera y reconoció la conquista del neerlandés y del equipo austríaco a través de un comunicado, el clima interno del equipo no es el mejor. El desencanto es tal que incluso se ha venido dudando en las últimas semanas del futuro de Hamilton. No ya de la renovación de su contrato con el equipo, algo que en su momento tuvo en vilo a los directivos hasta que se firmó la actualización del convenio por dos temporadas más, sino directamente su continuidad en el deporte en el que es uno de los máximos ganadores de todos los tiempos junto con el alemán Michael Schumacher.

Ahora, desde BBC y SkySport News aseguran que Lewis Hamilton ha lanzado un órdago y está planteándose seriamente la retirada definitiva de la Fórmula 1. El heptacampeón ha exigido una investigación formal sobre esa última vuelta del GP de Abu Dhabi en ese agónico final que decidió el Mundial a favor de Max Verstappen. Si la FIA no presenta un informe sobre lo acontecido en la última vuelta en Yas Mrina, el británico está dispuesto a no regresar al “Gran Circo”.

Sin informe, no hay continuidad

La información de la BBC, firmada por Andrew Benson, corresponsal de F1, explica que Hamilton no tomará una decisión sobre su futuro hasta conocer el informe de la FIA. Pese a que está casi descartado que pueda haber un cambio en el resultado del Mundial, dado que no hay una investigación formal como tal, desde Mercedes se estaría tratando de llegar a un acuerdo con la FIA para no emprender más acciones legales a cambio del despido de Michael Masi, director de carrera y seguridad y Nicholas Tombazis, el responsable técnico.

Según los citados medios, la Federación, presidida por Mohammed Ben Sulayem está recogiendo información para tratar de llegar a un acuerdo.

Ben Sulayem, ha confirmado que se puso en contacto con Hamilton tras ser elegido, cinco días después del Gran Premio de Abu Dabi. “No creo que esté 100% listo para dar una respuesta en este momento. No lo culpamos. Entiendo su posición”, afirma.

Algunos expertos de alto nivel de la F1 están preocupados de que el organismo rector no haya tomado medidas ante el golpe a la credibilidad de la Fórmula 1 que supuso la carrera final de la temporada. “Ha pasado un mes desde la carrera de Abu Dhabi y la FIA aún no ha hecho nada”, lamentan.

Del optimismo al ultimátum

A pesar de que Mercedes ha tratado de animar a los aficionados en sus redes sociales dando pistas de que el británico seguiría la próxima temporada, el ultimátum del piloto ha vuelto a poner sobre la mesa sus planes de retirada.

La escudería publicaba el pasado mes de enero un mensaje en el que se daba a entender que el piloto de Stevenage seguirá al menos una temporada más en activo. Algo que por otra parte parece lógico, ya que Hamilton tiene contrato hasta 2023. Mercedes escribió: “La adversidad hace que algunos se rindan; otros desean batir récords”. Un mensaje que desató la euforia entre los seguidores del piloto.

Una sencilla frase que dejaba entrever que Hamilton estaba dispuesto a pelear para superar los siete títulos con los que empata en el palmarés con Michael Schumacher. Ahora, todo ese optimismo parece haber quedado atrás y las exigencias del piloto traen de nuevo el pesimismo a la Fórmula 1.

El que fuera su jefe en la Fórmula 1, Bernie Ecclestone ya lo advirtió: “Hace un par de días hablé con su padre (Anthony Hamilton) y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo, así que solamente hablamos de negocios... Yo creo que se retira, que no correrá el año que viene. Su decepción en Abu Dabi fue demasiado grande, y le entiendo”.

Pendientes de la FIA, parece que al culebrón Hamilton aún le quedan varios capítulos.