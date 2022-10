Verstappen desvela toda la verdad de su relación con Hamilton: “Ni pronuncia mi nombre”

La guerra entre Verstappen y Hamilton parece no tener fin. Max Verstappen insiste en que respeta a Lewis Hamilton y todo lo que ha logrado en la Fórmula 1, pero no cree que se le devuelva el respeto. La temporada pasada, la rivalidad entre Verstappen y Hamilton incendió Fórmula 1, los dos protagonistas compitieron rueda a rueda por el título mundial. Intercambiando posiciones, los dos estuvieron involucrados en grandes choques que agregaron más combustible al fuego.

La profunda herida de Abu Dabi

Max Verstappen ha revelado que todos le cuentan que Lewis Hamilton hace todo lo posible para evitar decir su nombre. La relación entre los dos pilotos de Fórmula 1, si es que había alguna, se deterioró el año pasado cuando hicieron todo lo posible para vencerse mutuamente en la carrera por el título. Y, por supuesto, terminó con una polémica ultima carrera en Abudabi cuando Verstappen arrebató el título en la última vuelta gracias a la implementación fallida de las reglas del coche seguridad por parte del director de carrera Michael Masi. El británico exigió una investigación formal sobre esa última vuelta del GP de Abu Dabi en ese agónico final que decidió el Mundial a favor de Max Verstappen y amenazó incluso con su retirada si no se llevaba a cabo. El inglés llego a insinuar que estaba tan desilusionado que renunciaría. Si bien al final es retirada no se produjo, muchos creen que el británico todavía alberga resentimientos hacia el holandés, quien logró el título este año con poco desafío de los demás. “Ni olvida, ni perdona” dicen en el paddock .

Lo evita en las entrevistas

Hamilton incluso evita referirse a él por su nombre en las entrevistas, prefiriendo hablar sobre Red Bull en general y usando “ellos” en lugar de “él” cada vez que elogia su dominio. “La gente me ha dicho que él no usa mi nombre, no quiere ni pronunciarlo”, dijo Verstappen al Mail on Sunday. Pero aunque parece pensar que Hamilton le guarda rencor, Verstappen insiste en que no tiene nada más que respeto por el siete veces campeón mundial. “Siempre me enseñaron que hay que respetar lo que la gente ha logrado en el deporte. No tengo ningún problema con lo que ha logrado Lewis. Es uno de los mejores de la historia. Sé que no es solo el coche que ha estado conduciendo. Eso ayuda. Todos lo sabemos, pero todavía tienes que vencer a tu compañero de equipo y Lewis lo ha hecho de forma consistente. Creo que tienes que reconocer que la persona ha hecho un gran esfuerzo.

“No estoy aquí para gustar”

El piloto de Red Bull también se refirió a los abucheos recibidos en Estados Unidos. Hamilton es más popular allí y la violación del tope de costos de Red Bull hizo que los aficionados se posicionaran en contra del campeón. “Probablemente sea solo la frustración que se ha acumulado entre los fans de un piloto en particular que no lo está haciendo tan bien, o no les gustó. No estoy aquí para gustar y no me va a arruinar el día. La gente puede decir lo que quiera, pero yo estoy aquí para correr”.