Lo sucedido en el pasado Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, última carrera del Mundial 2021, sigue generando polémica. Esta vez ha sido Max Vertappen (Red Bull) quien ha criticado la destitución de Michael Masi como director de carrera de la F1. Las declaraciones de Verstappen se pueden interpretar como un ataque a Lewis Hamilton (Mercedes), ya que el despido de Masi era una de las condiciones que, según se había filtrado, imponía Lewis Hamilton para continuar en la Fórmula 1. La marcha de Masi se entendió como una victoria de Hamilton por lo ocurrido en Abu Dabi.

Hamilton (Mercedes) fue el gran perjudicado por la decisión que tomó Masi en Abu Dabi de reagrupar a todos los coches después del accidente sufrido por Nicholas Latifi. En ese momento Hamilton dominaba la carrera con una considerable ventaja, pero con los neumáticos más gastados que los de Max Verstappen (Red Bull), que se aprovechó del reagrupamiento y terminó superando a Hamilton y ganando el Mundial en la última vuelta. Esta decisión de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) llegó días después de que se filtrara un audio en el que se escuchaba como Red Bull da instrucciones al director de carrera para beneficiar al piloto neerlandés.

“Creo que no es correcto. Todos siempre intentan hacer el mejor trabajo, pero todos necesitan ayuda. Creo que nosotros los pilotos también, para intentar mejorar. Pero es muy injusto lo que le pasó a Michael, porque realmente lo arrojaron debajo del autobús”, manifestó Verstappen.

El nuevo campeón del mundo habló de la presión que debió soportar Masi mientras tomaba decisiones: “¿Te imaginas arbitrando en cualquier deporte, el equivalente del entrenador, gritándole al oído todo el tiempo, ‘es tarjeta amarilla, tarjeta roja, sin decisión, sin falta’? Es imposible tomar una decisión. Que los miembros del equipo pudieran hablar con él mientras tomaba decisiones está muy mal, porque tenía que ser Michael quien tomara las decisiones, pero tenía gente gritándole al oído”.

“La gente que lo ha echado es la que lo permitió en primer lugar [que le gritaran] y eso es inaceptable. Y ahora lo han despedido, lo que encuentro realmente increíble”, continuó Verstappen.

El piloto de Red Bull aseguró que no tiene nada en contra de los sucesores de Masi, pero siguió mostrándose crítico con su despido: “Lo siento mucho por él, porque me parecía un director de carrera muy bueno y capaz. No tengo nada contra los nuevos, pienso lo mismo de ellos, pero me puse muy triste por Michael. Le mandé un mensaje. No es la decisión correcta. Si hubieran puesto a alguien a su lado… Suceder a Charlie Whiting es muy difícil, pero Charlie tenía ayuda a su alrededor y quizá Michael necesitaba un poco más de ayuda”.