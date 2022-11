La respuesta de Ocon a Fernando Alonso que abre la guerra civil en Alpine

Dos Grandes Premios quedan por disputar esta temporada de F1, no está claro si Alpine va a llegar entero al final o si por le camino se va a escenificar la guerra civil latente entre los dos pilotos. Once puntos saca Esteban Ocon a Fernando Alonso en la clasificación general y el piloto español está dispuesto a luchar para reducirlos y superarlos, pero no es un negocio sencillo. Primero porque apenas queda tiempo, segundo porque Ocon va a pelear por ser el primer piloto de la escudería en la clasificación y tercero porque Fernando Alonso sospecha que si hay que ayudar a alguien, el equipo francés apostará por el hombre que va a seguir y no por el que se marcha Aston Martin la próxima temporada.

Fernando Alonso pide ayuda a su equipo con el coche, que no falle tanto, pide ayuda en las carreras, como se vio en el Gran Premio de México de F1, pero sospecha que sus llamadas o lamentos caen en tierra de nadie, no son escuchados o si lo son, no le hacen caso. La radio de lo que pasó en el último Gran Premio dice mucho de cómo se encuentra el piloto español.

🔊 "Por favor, seguid intentándolo. Haced algo por mí"



La desesperación de Fernando Alonso con el equipo Alpine momentos antes de abandonar en México 😢😢 ¡ESTA RADIO DUELE! pic.twitter.com/OURCXwBbQa — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2022

Por eso después de la carrera dejó entrever que ya no puede ser casualidad que sea siempre su coche el que sufre los problemas de motor y mecánicos mientras Ocon corre y hace lo que puede sin tantas adversidades. Sospecha Alonso que tras su buen final de temporada, la clasificación sería distinta si su máquina hubiese sido más fiable. Y como no aguanta más, lo dice en alto.

Lo que demuestra que el equipo ya está partido en dos es que Esteban le ha contestado: “Rompí la caja de cambios en Imola, el coche se rompió en Silverstone y abandoné en Singapur. Mi coche también se rompe. Los de mi parte también cuentan. Ambos tuvimos problemas”, dijo el piloto como ejemplo de que las quejas de Fernando Alonso no tienen sentido. Ha hecho cálculos y le salen los mismos problemas que Alonso: “Yo también he cambiado seis motores como él, obviamente en México se le rompió uno, pero estamos en el mismo número de motores”.

Alpine, públicamente no se decide por ninguno de los dos pilotos, pero la verdad es que la temporada no está saliendo como se había planeado ni deportiva ni personalmente: “Algo como esto puede suceder. Cuando estaba en Honda, Takuma Sato tuvo 13 fallos de motor en un solo año. Con Jenson Button tuvieron cero. Surgió la misma pregunta, pero no pudimos encontrar una respuesta. Siempre nos preguntamos: ¿Takuma conduce de manera tan diferente a Jenson? Creo que fue sólo mala suerte”, se defendió Otmar Szafnauer, jefe de Alpine. Desveló que Ocon también tuvo problemas, pero se solucionaron: ““También tuvo dificultades. Esteban tuvo que quitar el gas para reducir las temperaturas. Según él, no pudieron mantener a Alonso en carrera, pero a que lo intentaron: “Tratamos de mantenerlo en carrera de alguna manera, pero no funcionó. Ese motor no se habría utilizado si lo hubiéramos sabido. Sin embargo, aún no sabemos cuál fue la causa. Podría haber sido una bujía u otra cosa”.