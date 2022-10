El recadito, como sin querer, de Fernando Alonso a Ocon en Austin

Muchas cosas pueden pasar en el Gran Premio de Austin de F1. O al menos eso espera Fernando Alonso, que necesita que la carrera se agite para poder escalar desde el decimocuarto lugar del que sale tras terminar noveno y ser sancionado con cinco puestos porque Alpine cambió su motor de combustión. “Así que entrar en la Q3 y al final acabar noveno, más o menos satisfecho, pero con el cambio de motor y todo, salir 14º... Va a ser una carrera un poco con el pie cambiado. Intentaremos acabar octavos o novenos. Ese será el target de la carrera”, reconocía después de los entrenamientos y la clasificación.

En cambio, Carlos Sainz aspira a que no pasen muchas cosas. Sale desde la pole y su ambición es defender ese primer puesto hasta el final y ganar, otra vez, un premio de F1. “Me levanté diciendo ‘me toca, hoy ya tiene que llegar’. Son demasiadas ‘qualys’ a menos de media décima de Charles -Leclerc- o de Max -Verstappen- todo el rato y siempre viendo donde se me podía escapar. Digo, sin errores y con confianza, y ha salido”, aseguraba el español en Dazn: “No está siendo una temporada fácil, pero hay progreso, hay buenas sensaciones. Ojalá podamos acabar el año de buena manera. Ha sido una buena vuelta y ha sido un buen día. Ya desde los Libres 3, durante la ‘qualy’, ya sabía que iba a tener ritmo para pelear por la pole, no iba a dejar que se me escapase como las últimas”, continuaba.

Los españoles son las dos caras de la moneda del Gran Premio de Estados Unidos, en el que con Verstappen ya campeón aún quedan cosas por decidir. “El objetivo es estar cerca de McLaren. Aunque hubiésemos acabado delante de Lando (Norris) iba a tener la posición gratis con nuestra penalización, así que no era mucho el objetivo. Yo creo que tenemos más ritmo de carrera del que mostramos en la crono. A ver si con la estrategia podemos remontar. Octavos o novenos, delante de Lando, será el objetivo”, decía Fernando Alonso apuntando al objetivo de Alpine. Alonso, antes había explicado cómo había ido la clasificación y habló de su compañero Esteban Ocon, quién sabe si para recalcar lo que había hecho: “Después de la Q1 y la Q2 igual esperaba ser séptimo u octavo, pero después del FP3 esta mañana vimos que no éramos muy competitivos. De hecho, Esteban (Ocon) se quedó fuera en la Q1, que no es muy normal para nosotros”, dejo caer el piloto español.

Alpine no va a ser el equipo de Fernando Alonso la temporada que viene y sí lo va a seguir siendo de Esteban Ocon, lo que, como muchos creen, puede decantar las decisiones del equipo francés en las pruebas que quedan esta temporada. Entre el piloto que se va a convertir en su cabeza de cartel y el piloto que va a formar parte de la competencia el próximo curso, no puede haber dudas acerca de cuál de los dos va a ser mejor tratado en el equipo.